E-Commerce: as 5 novas tendências de consumo em 2022

A pandemia e a necessidade de digitalização da nossa vida para que esta pudesse prosseguir com a maior normalidade possível, é uma das grandes responsáveis pelo boom do E-Commerce a nível global.

Apesar de não ser um canal de vendas propriamente novo, o fluxo de consumidores que acorreu às plataformas de comércio eletrónico tornou o E-Commerce uma parte essencial do nosso quotidiano.

Se, para muitas empresas, a transição para o digital foi relativamente simples, dado que já tinham uma infraestrutura preparada para tal, outras tiveram que correr atrás do “prejuízo” e apostar fortemente em novas tecnologias.

Com a pandemia relativamente controlada e os olhos postos no futuro, o E-Commerce continua a crescer seguindo as necessidades e desejos dos consumidores que, como veremos a partir de agora, refinam-se e tornam-se cada vez mais exigentes.

5 novas tendências de consumo em 2022

De acordo com o relatório “Top Five Digital Consumer Trends”, as tendências que marcam o comportamento dos consumidores este ano assentam em cinco pilares básicos:

Personalização

Um dos aspetos que os consumidores online mais prezam é, sem sombra de dúvidas, a personalização da sua jornada de compra. Na ausência de um assistente de loja, como aqueles que encontram numa compra física, quem compra no canal digital espera um auxílio extra, isto é, espera que a loja online o trate como “único”.

Por exemplo, a Amazon criou um modelo que se centra nas interações do consumidor final, o que ajuda a aumentar o número de compras e a gerar uma vantagem competitiva em relação a outros portais tradicionais.

Nos próximos meses, o utilizador dará prioridade a poder interagir diretamente com uma marca, sendo que as empresas que oferecem experiências personalizadas aos seus utilizadores ganharão pontos no que diz respeito à fidelização dos clientes.

Uma dessas experiências passa, por exemplo, por uma solução de Contact Center que permita que as empresas tenham condições de assegurar a agilidade necessária no atendimento ao cliente, bem como realizar uma seleção dos diálogos que necessitam de maior prioridade.

Isto é hoje mais fácil com a contribuição de especialistas como a Menon, que possibilitam um atendimento omnicanal, garantindo uma visão integrada 360º do cliente.

A Menon é capaz de oferecer uma solução de contact center que proporcione uma experiência completa e 100% digital, através de múltiplos pontos de contacto que permitam aos clientes interagir através do canal que lhes for mais cómodo, oferecendo às empresas uma maior flexibilidade na hora do atendimento ao cliente.

Entregas rápidas

O aumento do fluxo de compras online colocou sobre as empresas de E-Commerce uma pressão extra, uma vez que os utilizadores passaram a exigir prazos de entrega mais curtos para obter as suas compras.

Segundo os dados do Euromonitor, até 42% dos compradores digitais trocam marcas ou empresas para consumir bens alternativos se considerarem que o tempo de espera é demasiado longo.

Assim, como previsto no estudo, nos próximos anos, haverá um “boom” de “dark stores”, ou lojas que não estão abertas ao público e que apenas alocam o seu estabelecimento para logística online.

Deste modo, nos próximos meses, os utilizadores poderão utilizar o modelo de entrega ultrarrápida e aumentar o consumo de produtos em categorias, como a gastronomia ou os bens do dia-a-dia.

E-Commerce amigo do ambiente

Mais do que nunca, a sustentabilidade e o E-Commerce estão de mãos dadas.

A aceleração do E-Commerce à escala global entra em choque com as metas definidas para atingir objetivos sustentáveis, sendo que mais de 65% dos consumidores inquiridos pelo Euromonitor está preocupado com o impacto que isso pode ter no ambiente e prevê-se que o valor dos bens consumidos através da Internet aumente para os 60%, até 2026.

Além da preocupação com a sustentabilidade dos produtos e serviços que oferecem, para as marcas, a principal razão para investir na sustentabilidade é a reputação, ligada à imagem e ética da empresa.

A transição para o “green e-commerce” ou “eco-friendly e-commerce”, um modelo baseado na venda de produtos que limitam o impacto no ambiente, deverá, de acordo com o estudo “ser uma prioridade para as marcas nos próximos meses, juntamente com a implementação de soluções sustentáveis“, com o objetivo de atrair novos consumidores mais comprometidos com este tipo de consumo, como a Geração Z.

Click and collect

O “click and collect” irá alargar-se em 2022, permitindo ao utilizador fazer a compra online e levantar a sua encomenda em diferentes partes da cidade, seja noutros estabelecimentos que ofereçam este tipo de serviço, ou pontos de recolha em lojas próximas, acelerando assim o processo de compra e gerando instalações de recolha.

Metaverso

Por último, o advento do metaverso, isto é, da tecnologia virtual, tem um grande potencial para acelerar os hábitos de consumo através da Internet.

Os utilizadores que jogam videojogos e que estão ativos nas redes sociais são mais propensos a estarem interessados neste tipo de consumo, que tem experimentado um crescimento exponencial no último ano. De acordo com o estudo em que nos temos baseado, 58% dos Millennials considera interessantes as compras de bens digitais feitas no metaverso.

Artigo com a colaboração de Unik-SEO – Digital Marketing Agency