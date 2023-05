Quais os melhores carros para famílias numerosas?

Se pensa em adquirir um veículo que se adeque às necessidades da sua família numerosa e sente-se apreensivo, não se preocupe – é perfeitamente natural. A compra de um carro configura sempre toda uma reflexão sobre múltiplos fatores, incluindo conforto, espaço, número de lugares e, acima de tudo, o orçamento de que dispõe.

Foi precisamente por compreendermos o quão desafiante uma decisão destas consegue ser que criámos este guia prático para ajudá-lo a fazer uma escolha informada e, principalmente, acertada, podendo contar com plataformas de classificados automóveis como o PiscaPisca para tal.

Venha daí connosco! Sente-se, aperte o cinto e relaxe enquanto efetuamos este test-drive por si, à medida que lhe explicamos com toda a simplicidade o que ter em consideração ao optar por comprar carros familiares, assim como as marcas e os modelos mais populares.

Principais aspetos a ter em conta na compra de carros familiares

Antes de passarmos às viaturas propriamente ditas, é essencial compreender quais os fatores fundamentais a considerar e que acabarão por pesar na decisão final. Abaixo, encontra alguns deles já elencados:

· Espaço e conforto

Um carro familiar deve ser sempre capaz de acomodar todos os passageiros, para além de eventual bagagem e outros pertences. Por isso, procure por veículos que ofereçam uma boa amplitude de espaço em todas as dimensões, para que todos os ocupantes se sintam à vontade no interior do habitáculo, em vez de apertados.

· Segurança

Este aspeto deve ocupar sempre um lugar no pódio das prioridades a ter em conta na compra de uma viatura familiar. Efetue uma pesquisa relativamente às classificações atribuídas às funcionalidades de segurança dos vários veículos disponíveis no mercado e confira se os mesmos possuem equipamentos avançados, como sejam cruise control adaptativo (manutenção da velocidade média consoante as circunstâncias de circulação de cada via), lane-keeping assist (assistência à manutenção na faixa de rodagem) ou electronic brake assist (sistema de travagem autónoma de emergência, utilizado em consonância com o ABS em caso de deteção de risco de colisão).

· Eficiência de combustível

Para além das despesas do dia a dia associadas a uma família numerosa, os gastos efetuados em combustível poderão ser ainda mais uma preocupação que não quererá ter, pelo que deverá optar por um carro familiar energeticamente eficiente que lhe permita poupar de cada vez que atestar o depósito.

· Fiabilidade

Um carro familiar fiável poupa-lhe tempo, dinheiro e stress a longo prazo. Confira as classificações atribuídas à fiabilidade dos veículos que tiver sob consideração, de modo a encontrar um modelo com que toda a sua família possa contar.

Os carros familiares mais adquiridos

Agora que sabe o que deve ter em conta na sua procura pela viatura familiar ideal, exploremos algumas das opções mais populares do mercado. Os modelos listados abaixo são conhecidos pelas funcionalidades que oferecem em termos de espaço, conforto, segurança e fiabilidade, tal como já lhe mostrámos, o que faz com que se tratem de excelentes escolhas para famílias numerosas.

Este é um veículo multiusos versátil e espaçoso que conta com a confiança de múltiplas famílias numerosas em Portugal.

Proporciona viagens extremamente agradáveis, é altamente eficiente no consumo de combustível e possui equipamentos avançados de segurança.

A sua capacidade total destina-se a sete ocupantes, o que faz com que a Grand Scénic seja a opção ideal para famílias que procuram por uma viatura espaçosa e confortável.

Praticamente tão popular quanto o modelo anterior, esta alternativa oferece um design elegante, um interior espaçoso e, precisamente, equipamentos avançados de segurança.

Tem capacidade para acolher confortavelmente um total de sete ocupantes, para além de possuir uma bagageira bastante espaçosa em que pode armazenar todo o género de pertences.

A Peugeot 5008 é ainda distintamente eficiente no seu consumo de combustível, tornando-a no carro familiar ideal.

Trata-se de mais um veículo multiusos a que várias famílias numerosas portuguesas recorrem para satisfazerem as suas necessidades.

Dispõe de um total de sete lugares e de um interior vastamente espaçoso, o que faz da Alhambra uma escolha prática e confortável.

Torna-se ainda mais apelativa após atestadas as suas funcionalidades de segurança e a sua eficiência no consumo de combustível.

Para quem prefere um carro familiar mais sofisticado e elegante, a Passat Variant é uma excecional alternativa.

Esta viatura é amplamente espaçosa, tanto no que diz respeito à acomodação de ocupantes, como de bagagem e outros bens, para além de providenciar viagens agradabilíssimas e confortáveis.

A sua fiabilidade e eficiência no consumo de combustível são imagens de marca que fazem deste modelo da Volkswagen uma opção a definitivamente ter em conta.

Este modelo da Ford é elegantíssimo e uma magnífica oportunidade para famílias numerosas portuguesas.

Dispõe de uma ocupação de até sete lugares, o que é bastante prático para famílias com vários filhos. Além disso, a S-Max é conhecida pelo conforto das suas viagens, condução reativa e interior espaçoso, estando equipada com múltiplas funcionalidades de segurança, já para não falar da sua ótima eficiência no que concerne o consumo de combustível.

A sua combinação de espaço, desempenho e fiabilidade fazem deste modelo uma alternativa atrativa para quem está no mercado a procurar um carro familiar.

Dicas sobre como comprar um carro usado

Após termos dado-lhe algumas ideias relativamente aos melhores carros familiares disponíveis no mercado português, fornecemos-lhe agora uma lista de considerações a ter sempre que estiver a pensar em adquirir um carro usado:

· Efetue um estudo de mercado

Comece por pesquisar as principais tendências, para obter uma melhor compreensão relativamente a preços e custos médios de manutenção associados aos modelos em que está interessado.

São aspetos que o ajudarão a decidir informada, não deixando nenhuma margem para dúvidas de que está a fazer uma boa compra.

· Inspecione o veículo minuciosamente

Antes de proceder à compra, passe a viatura a pente-fino – verifique se o exterior está danificado com mossas, riscos ou indícios de ferrugem, devendo também ter em atenção o interior relativamente ao desgaste dos materiais que o revestem.

Apesar de o aspeto visual da viatura ter a sua importância, são os componentes mecânicos e elétricos que, naturalmente, requerem a sua máxima atenção, nomeadamente o motor, a suspensão, ou os sistemas de travagem. Se possível, leve consigo um mecânico automóvel de confiança para avaliar as condições da viatura.

· Confira o histórico do veículo

É essencial verificar o historial de uma viatura usada antes de a adquirir. Solicite um relatório detalhado que inclua informação relativa a anteriores proprietários (dentro do possível e sempre em respeito pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados, claro está), acidentes, manutenção, reparações e inspeção periódica obrigatória (quando aplicável).

Este conjunto de dados permitir-lhe-á avaliar em que condições a viatura se encontra e prever, de certa forma, que género de problemas poderá defrontar no futuro.

· Faça um test-drive

Nunca finalize a sua compra sem antes experimentar conduzir a viatura, para certificar-se de que está devidamente operacional que corresponde às suas expectativas.

Durante o test-drive propriamente dito, preste atenção a fatores como aderência, aceleração, travagem e conforto geral.

· Negoceie o preço

Uma vez satisfeito com as condições de operabilidade e desempenho do veículo, negoceie o preço com o revendedor.

Recorra à informação obtida a partir da sua pesquisa e avaliação presencial para poder fazer uma oferta razoável.

Em resumo

Comprar carros familiares é um processo desafiante, sem dúvida, mas ao ter em conta todos os fatores mencionados ao longo deste artigo, a par das dicas a considerar quando proceder à aquisição de um carro usado, estará devidamente preparado para escolher o veículo ideal para a sua família numerosa.

Lembre-se de que as opções mais populares são a Renault Grand Scénic, a Peugeot 5008, a SEAT Alhambra, a Volkswagen Passat Variant e a Ford S-Max, sendo que estes modelos oferecem espaço, conforto, segurança e fiabilidade.

Ao optar por qualquer uma destas alternativas, pode ter a certeza de que viverá uma experiência de condução e transporte de passageiros absolutamente relaxante e agradável, fazendo de cada viagem em família um prazer inesquecível.

