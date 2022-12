Allianz Cup: FC do Porto vence Gil Vicente por 2-0

No Dragão tal como no último jogo em casa o FC Porto praticamente começou a ganhar. Na marcação de um livre, Otávio lançou Galeno que entrou na área isolado, e fez passar a bola pelo meio das pernas do guardião de Gilista, Kritciuk. Iam decorridos apenas 2 minutos de jogo.

Mas foi apenas isto porque até à meia hora de jogo muito pouco se passou. É claro que o FC do Porto teve muito mais posse de bola, enquanto o Gil Vicente passava longos períodos sem tocar-lhe. Mesmo assim Fran Navarro teve duas boas oportunidades para igualar, especialmente aos 30 minutos, mas Cláudio Ramos saiu bem e evitou o pior, na ótica dos adeptos portistas, claro.

A partir daí o Gil Vicente avançou gradualmente no terreno e foi acantonando o FC do Porto perto da sua baliza, embora sem grande expressão prática, a não ser quando junto da bandeirola de canto Boselli arranca com a bola, consegue fugir até à linha de fundo, entra na área, e aparece frente a Cláudio Ramos que saiu a fazer a mancha e conseguiu evitar o golo. Com esta pressão nos últimos minutos o Gil Vicente justificaria plenamente o empate ao intervalo, pelo que fez, mas também pelo que os Dragões não fizeram.



Boselli a criar pânico na área portista

Na metade complementar Sérgio Conceição faz entrar em Evanilson para tentar mexer com um jogo que estava adormecido. Este na primeira jogada levou logo um amarelo, e a seguir recolheu aos balneários lesionado, obrigando Conceição a lançar Pepê na partida. Passados dois minutos foi o próprio Pepê que se lesionou parando no ar a hipótese de não poder continuar, o que não aconteceu, logo mas passados alguns minutos.

Aos 62 m Galeno foi lançado em velocidade e Danilo só o conseguiu travar em falta. Como já tinha levado amelo na primeira parte, ao ver o segundo acabou expulso.

Com menos um o Gil Vicente ficou mais exposto e aos 67m Otávio correu a uma bola solta na área, centrou atrasado para Taremi que não perdoou, fazendo o 2-0, que acabaria por ser o resultado final, apesar de algumas oportunidades numa e outra baliza.



Sequência do passe de Otávio para o golo de Taremi

Com este resultado o FC do Porto defrontará o Viseu na Final Four da Taça da Liga, onde Sérgio Conceição encontrará no banco oposto Jorge Costa, antigo número dois do FC do Porto.