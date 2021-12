AEP promove 8º edição das oficinas da inovação

NOVO RUMO A NORTE – RUMO AO CRESCIMENTO CONTINUA A APOIAR EMPRESAS

Arranca a 10 de janeiro de 2022 a 8ª edição.

Ao fim de um ano no terreno, o projeto NOVO RUMO A NORTE – RUMO AO CRESCIMENTO mantém a atividade no território para dar impulso a todas as empresas que estejam em ponto de crescimento e com planos para começar a exportar. Neste contexto, em janeiro de 2022, a Associação Empresarial de Portugal promove a 8ª edição da atividade Oficinas da Inovação. As empresas podem inscrever-se em equipa ou de modo individual.

As Oficinas da Inovação consistem em sessões temáticas de consultoria coletiva e workshops que foram desenhadas para capacitar os participantes para a gestão de projetos de inovação, permitindo-lhes, entre outros, conhecer e compreender conceitos e ferramentas de inovação; identificar e definir estratégias de inovação de produtos, serviços, processos e modelos de negócio; conceber, liderar e implementar projetos de inovação; ativar projetos e atividades de inovação aberta. O processo terá uma forte componente prática, tendo como objetivo apoiar os participantes na conceção e implementação de projetos de inovação concretos nas respetivas empresas.

As empresas podem inscrever-se no formato individual (com apenas 1 participante) ou em equipa (podendo cada empresa inscrever até 3 participantes). A inscrição em equipa é amplamente recomendada, uma vez que, permite maior flexibilidade para a empresa podendo os elementos articular disponibilidades entre si, mas também, fomentar o trabalho em equipa e acrescentar valor ao desenvolvimento do projeto de inovação, com a diversidade da equipa.

Temáticas a abordar e calendarização:

Sessão “Inovação Aberta” | 10 de Janeiro | 09:00 – 13:00

Workshop 1: Estratégia e Ideação | 18 de janeiro | 10:00 – 13:00 | 14:30 – 17:30

Workshop 2: Ferramentas de Gestão de Projetos de Inovação | 25 de janeiro | 10:00 – 13:00 | 27 de janeiro | 10:00 – 13:00

Workshop 3: Pessoas, Equipas e Colaboração | 31 de janeiro | 10:00 – 13:00 | 14:30 – 17:30

Workshop 4: Digitalização, Sustentabilidade e Economia Circular | 8 de fevereiro | 10:00 – 13:00 | 10 de fevereiro | 10:00 – 13:00

Workshop 5: Marketing e Comunicação | 15 de fevereiro | 10:00 – 13:00 | 14:30 – 17:30

Workshop 6: Prototipagem e Pitching | 22 de fevereiro | 10:00 – 13:00 | 24 de fevereiro | 10:00 – 13:00

Sessão de Apresentação de Projetos | 1 de março | 10:00 – 13:00 | 14:30 – 17:30

A pandemia tem exigido uma readaptação rápida. As entidades envolvidas e apoiadas no Novo Rumo a Norte – Rumo ao Crescimento apontam a adaptação à economia digital como um dos passos que mais rapidamente tem de ser dado para a sobrevivência, a necessidade de qualificar gestores e colaboradores na era do digital e a crescente importância de relocalização de atividades de produção no território.

Mais informação e inscrições em: https://www.novorumoanorte.pt

O NOVO RUMO A NORTE – Rumo ao Crescimento é um projeto promovido pela AEP- Associação Empresarial de Portugal, dura 18 meses, cofinanciado pelo Norte2020, através do Portugal 2020 e do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. O NOVO RUMO A NORTE – Rumo ao Crescimento visa apoiar micro e PME do Norte no seu processo de crescimento, através da capacitação em fatores críticos de competitividade e através do fomento de um ecossistema empresarial próspero. O objetivo é potenciar o desenvolvimento de produtos e serviços, através de processos e de modelos de negócio inovadores e da melhoria da comunicação do modelo de negócio à escala nacional e global.