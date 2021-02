Rubrica Maiahoje “Há 20 anos” – edição 25 de 9 de fevereiro de 2001.

A 5 de fevereiro comemorávamos o nosso primeiro aniversário e como tal a edição seguinte foi comemorativa, com 80 páginas, igualando o recorde anterior.

Em vésperas do Dia dos Namorados, os repórteres MaiaHoje foram saber como se comemorava na altura e ficamos a saber que as flores e os jantares românticos, tal como hoje, eram a grande moda.

O jornalista Pedro Araújo, a convite do Rotary Club, viajou até ao Japão para conhecer aquela cultura e o Maiahoje foi saber todos os pormenores.

A exposição “Mies Today”, patente no Fórum da Maia mostrava-nos a obra de um dos mais importantes arquitectos do século passado, Mies Van der Rohe, um dos vultos do chamado “movimento Modernista”.

Sandra Lameiras, na altura presidente do Secretariado da Concelhia da JS-Maia, denunciava e criticava a “troca de galhardetes” entre a JSD e o PP da Maia, invocando que «urge colocar em marcha um novo ciclo político, virado para o futuro, que se enquadre nas pretensões e verdadeiras necessidades dos cidadãos».

O Concurso Literário 2000, visava «Estimular e incentivar a criatividade literária juvenil do nosso concelho» e em três modalidades, a saber, Criação Literária, Conto, Poesia e Escrita Teatral, cada um com dois escalões, foram premiados 6 dos 60 trabalhos que se apresentaram a concurso.

Nesta edição apresentamos o Gabinete de Relações Internacionais da Câmara Municipal da Maia, responsável, entre outros, pelos processos de geminação, gerido por Pedro Rodrigues.

Os barulhos e a emissão de partículas eram factos que resultaram em múltiplas queixas que as populações de Folgosa e de S. Pedro Fins faziam da Siderurgia Nacional. Autarcas exigiam ao Ministério do Ambiente soluções e tomada de «decisões que se impõem para o caso». Inspecção Geral do Ambiente confirmou em exclusivo ao MH que «Siderurgia Nacional foi alvo de três contra-ordenações».

Uma nova secção veio alegrar o MH com as crónicas de Carlos Medina Ribeiro, que em formato de conto na personagem “O Oliveira”, ironizava sobre o seu dia-a-dia com a informática.

A visita do Bispo do Porto, D. Armindo Lopes Coelho, à paróquia de Vermoim, aconteceu na altura das Festas de S. Brás, o advogado das causas ligadas à garganta que por estes dias se venera.

Nas Assembleias de Freguesia de Barca e Folgosa discutia-se o Orçamento.

O temporal do dia 25 de Janeiro, fez elevar o caudal das águas da Ribeira da Laberca, que tomou proporções nunca vistas subindo cerca de 1 metro e meio tapando por completo, a estradaque dava acesso à Siderurgia Nacional, junto à Ucanorte.

Em Águas Santas a Junta de Freguesia levava 600 crianças ao Circo.

Apresentava-se a equipa do Maia Milaneza MSS, com Melchor Mauri (ex-Benfica) e Fabien Jeker (ex-Festina) à cabeça de uma equipa de estrelas como Joan Horrach, Claus Moller, Angel Edo ou Rui Lavarinhas.

O MaiaHoje foi à apresentação do Alfa Romeo 147, carro internacional do ano e o novo Fiat Dobló.

No desporto, destaque para o Campeonato Nacional de Trial 2001 – Troféu Senhoras em Motociclismo; O 6º Torneio de Bilhar “O Maior”; no Ténis a Taça Davis – Grupo 1 da Zona Euro-Africana; em futebol, a derrota do FC Maia frente ao Setúbal e o empate em Chaves; Ciclismo; Andebol e Voleibol faziam também parte das notícias desportivas.

A propósito da Taça Davis em Ténis, entrevistamos Bragança Fernandes, vereador do Desporto da CM Maia que fez o balanço da situação das novas estruturas em construção.