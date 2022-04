Depois de um ligeiro abrandamento da categoria das apostas desportivas entre março e junho de 2020 em função do adiamento ou cancelamento da maioria dos eventos desportivos, os ventos de crescimento voltaram a fazer-se sentir e em força.

Segundo o mais recente relatório do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ), entidade que supervisiona e regula a atividade de jogo online em Portugal, a categoria de apostas desportivas online registou, durante os primeiros nove meses de 2021, um crescimento de 55,6% face a igual período de 2020, o que acabou por resultar numa receita bruta total de 186,3 milhões de euros.

Dos 2,075 milhões de apostadores apurados pelo SRIJ durante o período em analise (mais 743 mil apostadores do que em igual período de 2020), a preferência foi, sem sombras de dúvidas, para a categoria das apostas desportivas online que, entre janeiro e setembro do ano passado, captaram, em exclusivo, 39,9% destes apostadores aos quais se deve juntar os 32,6% que tiveram prática de jogo online quer na categoria de apostas desportivas, quer nos jogos de casino online.

Este fortalecimento da primazia das apostas desportivas online no panorama do setor em Portugal é fruto não só da conhecida ligação umbilical entre portugueses e desporto, mas também, e sobretudo, da maior literacia dos portugueses em relação às apostas do fácil acesso às plataformas através dos smartphones e do vasto leque de eventos, bónus e odds competitivas que casas de apostas desportivas online como a Solverde.pt oferecem.

Sabemos que a categoria das apostas desportivas online tem crescido exponencialmente, sabemos quais são os fatores que levam os portugueses a preferirem esta categoria, mas saberemos quais são os desportos mais procurados pelos portugueses nas desportivas online? A resposta é afirmativa.

Quais os desportos mais procurados pelos portugueses nas apostas desportivas online?

Em país de Eusébio, Figo e Cristiano Ronaldo, é se grande surpresa que o desporto em que os portugueses mais apostam é o Futebol.

Apesar dos bons resultados da seleção nacional de Andebol nos últimos anos e dos recentes títulos europeus e mundiais do Futsal português, o Futebol continua a liderar a lista das apostas desportivas online em Portugal, como sublinha o relatório do SRIJ.

Segundo o relatório da entidade reguladora, durante os primeiros nove meses de 2021, a modalidade Futebol mereceu a confiança de 82,10% dos apostadores online portugueses consolidando uma trajetória de crescimento que se vem a sentir desde que, em maio de 2016, o jogo online foi legalizado no nosso país.

O domínio do Futebol é de tal ordem que o Ténis, segundo na lista dos apostadores, consegue apenas uma quota de mercado de 13,29%, percentagem para que muito contribuiu a ausência da NBA, cujo campeonato só começou em finais de outubro.

Para se ter noção da importância da principal competição basquetebolística do planeta nas apostas desportivas online em Portugal, recuemos às estatísticas SRIJ relativas ao 2º trimestre de 2021.

Nessa altura, as apostas no basquetebol alcançavam 9,2% (11,12% no 1º trimestre de 2021) com a NBA a captar mais de 60% das apostas na modalidade.

Anda uma palavra para o Hóquei no Gelo, modalidade que no 1º trimestre de 2020 representava 2,53% do volume total de apostas e que, em 2021, deixou de aparecer na tabela elaborada pelo SRIJ, o que somado ao menor volume de apostas no Basquetebol e Ténis, indicam que o Futebol está a açambarcar todo o mercado de apostas desportivas online em Portugal.

Se em relação aos desportos mais procurados pelos portugueses nas apostas desportivas online pouco mais há a acrescentar, o mesmo não se poderá dizer dos eventos que captam mais apostadores dentro de cada modalidade.

Se, na modalidade de Federer e Nadal, o destaque em termos de competições vai para o Open dos Estados Unidos com um volume de apostas de 18,4% e para o mítico torneio Open de Wimbledon com 8,4%, no caso do Futebol, a paisagem é bastante mais diversificada e volátil.

Apesar da presença da UEFA Champions League no primeiro lugar da lista de eventos que mais apostadores captaram não ser propiamente uma surpresa, o facto de partilhar a liderança com a Primeira Liga portuguesa com a mesma quota de 10,1% já merece nota de destaque.

A ascensão da Primeira Liga portuguesa até à liderança da lista de competições com maior volume de apostas realizadas acabou por empurrar a Premier League para o terceiro lugar com 4,4% das apostas ficando, inclusive, atrás da La Liga espanhola que captou 5,1% dos apostadores desportivos online portugueses.

A Série A brasileira, os jogos de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2022 e a Serie A italiana ocupam os lugares seguintes com percentagens marginais.

Artigo com a colaboração de Unik-SEO – Digital Marketing Agency