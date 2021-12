AEP promove jornadas para empresas – contexto internacional via inovação

No âmbito do Innovation Journey, projeto do Horizonte 2020, para apoio a PME, Start-ups e Scale-ups com elevado potencial de inovação, a AEP – Associação Empresarial de Portugal, vai realizar as Jornadas de Formação orientadas para SERVIÇOS EIMC | ENHANCING INNOVATION MANAGEMENT CAPACITY e dirigidas especialmente a empresas e entidades que demonstrem elevado potencial de crescimento em contexto internacional via inovação.

De 16 a 22 de Dezembro de 2021 – 5 sessões de 1h30 cada | ao início da manhã | formato online

De participação gratuita e inscrição obrigatória AQUI.