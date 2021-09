Câmara da Maia proporciona atividades a quem mais precisa

A iniciativa “Desafios em Férias” voltou pelo segundo ano consecutivo. O objetivo é proporcionar o bem-estar e a alegria a crianças com necessidades especiais. Leia estas e outras notícias na edição em papel nº521, de 20 de agosto, do seu Maia Hoje.

A Câmara da Maia em parceria com a equipa da Associação Equiterapêutica do Porto e Matosinhos organizou, novamente, o programa “Desafio em Férias”. A iniciativa decorre entre os meses de julho a setembro e tem como objetivo proporcionar atividades a crianças com necessidades de saúde especiais.

O projeto dá oportunidade a 21 famílias de verem as suas crianças entretidas, através de diversas atividades, como “Terapia Assistida por Cavalos, atividades de relaxamento, musicoterapia, pinturas, espetáculo de magia, oficina das ciências, insufláveis e muitas outras realizadas ao ar livre”.

Atividades de expressão Físico-Motora

Ainda, de forma a ajudar os mais pequenos, a partir dos dois anos de idade, o município da Maia “vai dar continuidade no apoio às aulas semanais de expressão físico- motora para as crianças inseridas em creches e estabelecimentos de educação pré-escolar, da rede pública e solidária”. Esta iniciativa insere-se na Estratégia Europeia para a Atividade Física 2016-2025 e tem como objetivo combater o sedentarismo e a obesidade.