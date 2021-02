(Preservar as) Memórias da Maia

Criado a 17-11-2017, o Memórias da Maia é um grupo do Facebook que nasceu para se tornar num espaço de memória sobre a Maia antiga. Pretende ser um repositório da sua história, as suas gentes, usos, costumes e tradições. E assim esta comunidade cresceu, principalmente com a adesão de pessoas mais velhas, tendo actualmente cerca de 7200 pessoas. Ao analisar a dinâmica do grupo percebe-se que a motivação de um grande número dos intervenientes remete para as memórias de infância, os tempos de juventude, acontecimentos marcantes, figuras típicas ou carismáticas, locais desaparecidos, ou até mesmo, como uma forma de saberem se amigos ou conhecidos estão vivos, bem de saúde ou por onde andam.

Depressa se revelou um ponto de encontro e partilha de vivências, com os mais variados contributos para recordar as transformações de uma Maia que passou a Vila, assistiu à transferência dos Paços do Concelho no início do séc. XX, viu surgir uma nova Câmara e um novo centro, até ser cidade, no ano de 1986.

Podemos dizer que esta ferramenta de grupo do Facebook revelou-se um aplicativo eficaz para a legitimação da história e da memória dos nossos tempos.

E o que são memórias? A palavra memória significa a faculdade de reter, a capacidade de lembrar. No entanto, a memória pode ter uma série de significados em várias áreas do conhecimento: história, psicologia, informática, arquitetura, etc. Hoje, este espaço adquiriu o perfil de uma grande enciclopédia de histórias e memórias, tanto do momento presente como dos momentos passados. Tornou-se uma espécie de museu de si mesmo.

Assim, ficamos todos mais enriquecidos. A História e a comunidade maiata agradecem.