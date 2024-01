Liga: No Dragão mão cheia de golos ao Moreirense (5-0)

Depois de perder uma oportunidade, logo a abrir, volvidos uns minutos, Francisco Conceição fez um cruzamento ao segundo poste onde apareceu Wendell a desviar de primeira para o interior da baliza de Kevin que nada podia fazer. Foi uma assistência com código postal em que o mais difícil seria falhar o golo, e com isto o FC do Porto adiantou-se no marcador.

Centro de Francisco Conceição

Remate vitorioso de Wendell Sequência do 1-0

Daí em diante o Moreirense foi fazendo por chegar ao empate, em alguns contra ataques rápidos, mas sem criar oportunidades evidentes, enquanto os Dragões mantiveram o domínio do jogo, e das oportunidades, mas o marcador não se alterou até ao descanso.

Já no reatamento foi o Moreirense a ter uma excelente oportunidade logo na primeira jogada, com Kodisang a rematar cruzado ao segundo poste, mas a bola passou ao lado, quando Diogo Costa já estava batido.

Desperdiçada a oportunidade de empatar foi o FC do Porto a ampliar aos 60 minutos. Canto na esquerda, à maneira curta, com Varela a fazer um centro remate a que acorreu Evanilson a “pentear” a bola, desviando da defesa certa de Kevin.

“Penteado” de Evanilson a desviar para o 2-0



Embalados pelo golo o FC do Porto recuou no terreno e foi dessa forma que surgiu o terceiro da noite, desta feita por Galeno, que recebeu a bola ainda no seu meio campo, fez uma arrancada sempre com bola, e já próximo da área rematou ao segundo poste, em arco, fazendo a bola passar fora do alcance do guardião do Moreirense.



Remate vitorioso de Galeno a fazer o 3-0

Ainda se festejava o golo e já o FC do Porto voltava a faturar, através da sociedade Pepê, e João Mário com este a cruzar, e Wendell a rematar vitorioso, fazendo o seu segundo golo da noite, nos quatro de vantagem.

E Alan Varela que havia feito a assistência do segundo, antecipou-se a Lawrence Ofori que se preparava para receber o lançamento de Kevin, adiantou-se, entrou na área, rematou mas Kevin não segurou e Varela voltou a ficar com a bola, ainda se desfez de um adversário, não desperdiçou e fez o quinto da noite, com que fechou o resultado.

Primeiro remate

Nova oportunidade

Remate de Varela Sequência do 5-0



Com esta vitória os Dragões mantêm a distância para os rivais de Lisboa que seguem na frente, com um registo de 11 golos nos últimos três jogos, bem diferente da dificuldade que esta época sentia em marcar.