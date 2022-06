Porque são as garrafas de vidro personalizadas um brinde tão popular em eventos?

A resposta à questão do título parece ser simples: as garrafas de vidro personalizadas são um brinde popular em eventos porque são necessárias, usáveis e práticas.

Mas o que se esconde por detrás desta questão para a qual todos temos uma resposta intuitivamente simples? O que torna as garrafas de vidro personalizadas num sucesso de vendas das empresas especialistas em brindes? Vamos por partes.

Pela sua saúde

A importância da água para o nosso organismo é inquestionável, até porque se baseia em factos que nem o mais criativo dos negacionistas da ciência se atreverá a contestar: é que mais de 60% do nosso organismo é composto por água.

Beber água torna-se assim, numa questão de natureza básica. Em que é que beber água nos ajuda exatamente? Por exemplo:

Melhora o funcionamento dos rins e a circulação sanguínea;

Facilita o transporte de oxigénio por todo o corpo, bem como a digestão.

É assim recomendado beber entre 1,5l e 2l de água por dia, variando esse valor em função da idade, género, atividade física e, claro das condições ambientais em que a pessoa vive (clima).

Partindo do princípio de que nem sempre é possível ou prático aceder a água – em parte devido ao estilo de vida agitado dos dias de hoje – ter uma garrafa previamente enchida por perto ajudará certamente a manter os níveis necessários ao longo do dia.

A tecnologia, claro, já tem soluções para nos ajudar a lembrar da quantidade de água que devemos beber e quando. O site Healthline elaborou uma lista com algumas das melhores aplicações do género, como:

Daily Water Tracker Reminder Hydro Coach WaterMinder Water Drink Aqualert My Water & Drink Reminder Drink Water Reminder Water Time Drink Tracker & Reminder

Pelo planeta

De acordo com a Agência Portuguesa do Ambiente, “na União Europeia, 80 % a 85 % do lixo marinho é constituído por plástico, sendo que os artigos de plástico de utilização única representam 50 %.”

Estes números representam apenas uma pequena amostra na imensa vastidão dos oceanos e do problema que o plástico representa – no mar e em terra – para a sustentabilidade do nosso planeta Terra.

Ao utilizarmos garrafas de vidro personalizadas – e reutilizáveis – estamos a contribuir para o ambiente. Eliminar da equação o uso de plásticos de utilização única – como as garrafas – é fundamental para o nosso esforço coletivo de salvar o planeta.

Porque é o brinde perfeito para um evento?

As razões acima descritas seriam por si só suficientes para confirmar a importância das garrafas de vidro personalizadas, mas por que razão são um brinde publicitário perfeito para um evento?

Antes de mais porque, como qualquer brinde publicitário, é sempre um bónus: quem o recebe fica contente com a prenda, quem o oferece tem a garantia que este será usado para além desse momento, dando visibilidade à empresa.

Assim, como brinde publicitário, estes artigos são excelentes para oferecer aos colaboradores, clientes, para ativações de marca e/ou presença em determinadas ações publicitárias. Confira algumas ocasiões em que este brinde pode ser usado com sucesso:

Em empresas, como parte de um kit de boas-vindas na semana de onboarding;

Em ginásios, também como presente de boas-vindas aquando da respetiva inscrição;

Em ações da empresa em eventos, congressos e feiras.

Garrafas de vidro personalizadas: características

Algumas garrafas têm componentes térmicos que permitem manter as bebidas frias ou quentes.

Para além da temperatura e conforto, permitem assim garantir que estejamos sempre hidratados. Estas garrafas estão disponíveis em várias cores, materiais, modelos, tamanhos, oferecendo também vários tipos de personalização para imprimir a imagem ou logótipo da empresa.

Entre as várias tipologias destes artigos podemos encontrar modelos mais clássicos, básicos ou vanguardistas, com pormenores diversos que conferem identidade, para além de usabilidade. Por exemplo, há artigos com forros de tecido ou silicone, com design em bambu, com filtro de chá, com medidor para controlar a água que se bebe ou com pega para agilizar o seu transporte.

Em resumo, as garrafas de vidro personalizadas comprem múltiplas funções e oferecem várias vantagens – para empresas e clientes. Da saúde à sustentabilidade, o seu contributo atravessa várias áreas. Também por isso, são excelentes brindes publicitários para usar em diversos contextos – particularmente em eventos. As garrafas de vidro personalizadas são úteis e podem ser usado por muita gente em diversos contextos e com vários benéficos.

Artigo com a colaboração de Unik-SEO – Digital Marketing Agency