DECO| Plástico de Uso Único: Porque é tão difícil dizer-lhe adeus?

A redução do consumo de plásticos de utilização única não deve conduzir à sua substituição por outros artigos em materiais, também de utilização única.

Embora o plástico seja um material bastante versátil, que faz parte do nosso dia a dia, a sua utilização está desajustada. Ano após ano, milhões de toneladas de plástico, no valor de milhares de milhões de euros, acabam em aterros ou são incineradas ou escoadas para o meio ambiente.

Dados apontam para uma média anual de 8 milhões de toneladas de plástico despejadas no oceano – e este número está a aumentar. Se não repensarmos a sua utilização, em 2050 haverá mais plástico no oceano do que peixe!

Temos assistido, nos últimos anos, à introdução de diversas contribuições que procuram promover comportamentos que levem à redução da quantidade de embalagens descartáveis colocadas no mercado.

A DECO, que sempre manifestou o seu apoio a estas intenções, tem demonstrado a sua preocupação com esta problemática e a ausência de soluções verdadeiramente adequadas a todos, sobretudo aos consumidores.

A nossa Associação considera que é urgente que se exija:

Mais responsabilidade aos produtores na conceção e produção dos produtos plásticos;

Mais alternativas reutilizáveis disponibilizadas nos estabelecimentos comerciais e de forma acessível a todos os consumidores;

Mais agilidade neste processo de transição ecológica, removendo-se barreiras e entraves injustificados aos consumidores que querem ser mais sustentáveis.

Conheça a nossa tomada de posição em deco.pt