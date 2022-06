AEP participa com realização de evento no EURES Transfronteiriço Norte de Portugal- Galiza

Rede Europeia de Emprego ao serviço das necessidades de recrutamento das empresas.

A AEP – Associação Empresarial de Portugal marca o início da sua participação no EURES Transfronteiriço Norte de Portugal – Galiza (EURES-T NP-G), com a realização de um evento de lançamento do programa de trabalho a realizar no biénio 2022-2023.



O kick-off meeting decorrerá no Edifício de Serviços da AEP, em Leça da Palmeira, na manhã do dia 6 de julho. [Veja o programa e inscreva-se aqui]

EURES é uma rede de cooperação criada pela Comissão Europeia, com representantes em todos os Estados membros, que presta serviços de informação e aconselhamento a trabalhadores e empresários sobre o mercado de trabalho e oportunidades de emprego no Espaço Económico Europeu. A sua principal missão é facilitar a livre circulação de trabalhadores, garantindo as mesmas oportunidades.



No âmbito da Rede EURES, o EURES-T NP-G tem como objetivo dar resposta às necessidades de informação ligadas à mobilidade fronteiriça de trabalhadores e empresários na Eurorregião. Criar condições para um mercado transparente e desenvolver um sistema de cooperação para que trabalhadores e empresas beneficiem das mesmas oportunidades, independentemente de barreiras linguísticas, diferenças culturais, desafios burocráticos e diversidade das leis laborais, é o objetivo.



Nesse sentido, conta com a participação de parceiros, stakeholders, empregadores e candidatos a emprego como principais beneficiários desta Rede Europeia de Emprego ao serviço das necessidades de recrutamento das empresas.



O EURES-T NP-G procura assim não só divulgar ofertas de emprego na Eurorregião e obter informação sobre os trâmites a observar na contratação transfronteiriça, como também pesquisar e apoiar a consulta de ofertas de emprego da Galiza e do Norte de Portugal; ter informação atualizada sobre legislação dos dois países em matéria laboral, fiscal e social, entre outras, aplicada à mobilidade transfronteiriça; e pesquisar e divulgar oportunidades de formação e de estágios transfronteiriços.



Além da AEP, do Consórcio EURES Transfronteiriço Norte de Portugal – Galiza fazem também parte CCDR-N – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, o IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional, o Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial Norte de Portugal Galiza, o Servicio Publico de Empleo Estatal, a Conselleria de Emprego e Igualdade – Xunta de Galicia, a CEG – Confederacion de Empresarios de Galicia, a CEVAL – Confederação Empresarial do Alto Minho, a ACISAT – Associação Empresarial do Alto Tâmega, a Associação Empresarial de Viana do Castelo, a Universidade de Vigo, a Universidade do Minho, a Comunidade Intermunicipal do Minho-Lima, a Federación Galega de Municipios e Provincias e o Conselho Sindical Interregional Galicia-Norte de Portugal.



