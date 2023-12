Liga: Casa Pia não resiste no Dragão, e FC do Porto cola-se ao Sporting no topo

Depois do desaire frente ao Estoril na Taça da Liga que significou o afastamento dos Dragões da prova deste ano, o FC do Porto regressava a casa para mais uma jornada da liga 23-24

Naturalmente precisava de vencer para aproveitar os desaires do Benfica que empatou na véspera, e do Sporting que perdeu em Guimarães, imediatamente antes do jogo do dragão

Por isso mesmo entrou a todo o gás, com jogadas ofensivas e muito pendor ofensivo, que lhe permitiu adiantar-se logo aos 12 minutos, por Evanilson que respondeu a um centro de ter Eustáquio, lançado superiormente por Zé Pedro.

O Jogo continuou a desenrolar-se mas a partir dos 20 minutos João Mendes teve um deslize ao centrar uma bola para o miolo da área que poderia ter originado um golo do Casa Pia, e a partir daí começou a jogar mais atrás, mais no controle sem grandes gastos ofensivos. Aliás a melhor oportunidade da primeira parte, jogo seria já sobre o final, mas na baliza do FC Porto, quando Yuki Soma, rematou à entrada da área, e quase surpreendeu Diogo Costa.

Foi assim uma primeira parte amorfa a partir dos 20 minutos, mas justifica-se a vantagem portista.

Na etapa complementar mais do mesmo até porque logo aos 49 minutos, Zé Pedro, fez o 2-0, que seria o seu primeiro golo na equipa principal, e com o conforto da vantagem o ritmo voltou a abrandar.

Mais tarde, aos 81 foi a vez de Pepe fazer o terceiro, e praticamente carimbar o passaporte para a vitória.







Pouco depois, Fernando Andrade reduziu, de penalti, a punir falta de João Mendes, fixando o placard no 3-1 final.

Com este resultado o FC do Porto visita Alvalade em igualdade pontual, ainda que em desvantagem no goal-average, com um golo a menos, fruto da derrota do Sporting em Guimarães, e já com um ponto a mais que o Benfica que havia empatado em casa, na véspera, frente ao Farense.