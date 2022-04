30º Aniversário da DOREFAL

«Sinto-me extremamente orgulhoso!»

A DOREFAL – Quinagem e Calandra, Lda., situada na rua Cesário Verde, nº 50, na freguesia de Nogueira e Silva Escura, iniciava a sua atividade a 1 de Abril de 1992.

O nome da empresa resultaria da junção do nome dos sócios fundadores, José Domingos Duarte Rebelo e Domingos da Costa Faria. Em Maio de 1996, com a saída deste último, a sociedade foi assumida por Domingos Rebelo e pela sua esposa, Arminda Rebelo, estrutura que se mantêm até aos dias de hoje.

A empresa pautou-se sempre por elevados padrões de qualidade no corte e conformação de chapa, procurando responder ao máximo das necessidades dos clientes, em áreas tão diversificadas como metalomecânica, publicidade, construção civil, hotelaria, entre outras.

No ano 2009, a Dorefal optou por fazer face à crise instalada, de uma forma diferente, diversificando a sua oferta. Adquiriu uma máquina de corte por jacto de água de 5 eixos e máquinas de acabamentos em inox (polímetro e esmerilamento de barras e tubos).

Domingos Rebelo explicava na altura que «Uma vantagem deste tipo de corte é a de não afetar termicamente o material a cortar, não criar zonas termo-endurecidas nem afetar as estruturas das malhas químicas dos materiais, metálicos ferrosos e não ferrosos» acrescentando que «a máquina de 5 eixos é uma máquina revolucionária em Portugal, sendo a primeira de 5 eixos a trabalhar na prestação de serviços externos de apoio á indústria.

Hoje, já passados 30 anos, a Dorefal dispõe de diversas máquinas, contando com sete funcionários, dos quais os filhos Hélder Rebelo, responsável na área de produção e Luísa Rebelo com responsabilidade na área administrativa, onde também nesta área a sua filha CecíliaRebelo empresta o seu Know How nas áreas de marketing e estratégia financeira.







Para o empresário Domingos Rebelo, os 30 anos de existência da Dorefal significam «muita luta, muito sacrifício. Foram alguns anos muito difíceis», mas apesar das dificuldades, o empresário mostra-se «bastante satisfeito, quer pelos objetivos atingidos, quer pela colaboração de todos os trabalhadores» e aproveita esta feliz ocasião para deixar uma palavra especial de apreço a todos os que confiam na Dorefal «em particular os nossos estimados clientes e fornecedores, e aos que trabalham na Dorefal, não posso deixar de agradecer a vossa preciosa colaboração. Tenho-vos como uma família. Continuo a contar convosco para vencermos juntos os obstáculos que se nos deparem e para atingir as metas a que nos formos propondo. Sempre num ambiente de grande amizade. Mais uma vez o meu obrigado!». Para terminar, Domingos Rebelo faz votos que «os anos vindouros sejam ainda de alicerçar mais esta relação, desejando a todos muita saúde e bem-estar».

O Maia Hoje obteve algumas mensagens que os colaboradores quiseram deixar ao chefe, que os acolheu nesta grande casa.

Testemunhos dos seus familiares, colaboradores e amigos:

«30 Anos ao serviço dos clientes, para solucionar os vossos problemas… é assim que todos veem o Domingos Rebelo, a pessoa e o profissional de excelência, exigente e com o maior coração do Mundo» – Luísa Mendes (funcionária desde 1999).

«Parabéns, Dorefal, pelos 30 anos de trabalho árduo e muita dedicação. Parabéns também ao Sr. Rebelo que nos guia sempre no caminho certo e nos mostra sempre o melhor caminho para fazer o nosso trabalho. Dorefal é sinónimo de alegria, trabalho e humildade. Parabéns e obrigado por fazer parte do caminho» – John Aaron (funcionário desde 2020).

«Dorefal é sinónimo de excelência, profissionalismo e dedicação. Parabéns pelos 30 anos, especialmente ao fundador, Sr. Domingos Rebelo que sempre nos guiou com a sua sabedoria e experiência profissional» – Sérgio Teixeira (funcionário desde 1997).

«30 anos de muito empenho, fazendo parte de momentos bons como maus também, mas sempre com equilíbrio… um exemplo, Sr. Rebelo, valorizado e que deverá ser seguido. Parabéns!» – Pedro Correia (funcionário desde 1999).

«A todos os clientes e funcionários do passado e presente, obrigado pelo desenvolvimento desta empresa ao longo destes anos. Parabéns, Dorefal» – Filipe Correia (funcionário desde 2010).

«Parabéns à Dorefal pelos 30 anos de dedicação, empenho, inovação e profissionalismo. Tendo sempre em foco às necessidades do cliente, fazendo o que é fácil, realizando o que é difícil e tentando o impossível, foram estes os valores e visão incutida pela gerência, transparecendo a personalidade e postura do seu sócio gerente Domingos Rebelo, satisfação do cliente está no ADN da Dorefal. Um bem-haja a todos que fizeram e fazem parte deste projecto, em especial aos que são o motivo da nossa existência, os clientes» – Hélder Rebelo (funcionário desde 2009).

«Parabéns à empresa Dorefal – Quinagem e Calandra, Lda pelos 30 anos de existência, e em especial ao seu Sócio-Gerente Sr. José Domingos Duarte Rebelo, o qual tenho uma profunda admiração, pois além de ser o maior responsável pelo sucesso da empresa, é sem dúvida uma pessoa com o maior coração do MUNDO! Beijinhos e um forte abraço» – Luiza Fernandes (contabilista da empresa desde 1999).

«Uma empresa reflecte sempre os valores dos seus fundadores. Aqueles que Domingos Rebelo transmitiu à Dorefal são rigor, profissionalismo, honestidade e preocupação em servir bem os seus clientes. Parabéns à Dorefal e a toda a sua equipa! Bem hajam por todos estes anos de dedicação e que o futuro continue a ser repleto de sucesso» – Cecília Rebelo Gunawardena.

Numa empresa como esta, de cariz fortemente familiar, o segredo do sucesso e da longevidade está, certamente, no carinho e compreensão diária.

Arminda Rebelo, sócia da Dorefal «A todos os funcionários da Dorefal e, em especial ao meu marido Domingos Rebelo, uma palavra de agradecimento por toda a dedicação e trabalho ao longo destes 30 anos. Que venham muitos mais!»

«Domingos Rebelo é uma figura humilde, despretensiosa, socialmente transparente, mas omnipresente na comunidade quando se trata de ser solidário ou necessitamos de um amigo. O início da sua vida não foi fácil e como a muitos outros poderia ter endurecido a sua postura, mas o seu relacionamento é fácil para quem o merece.

Pensar em Domingos Rebelo não é só pensar no homem bom, no homem de trabalho, mas no homem de família. Respeitado na comunidade, é como se todos fossem também sua família, mantendo a tradição de aparecer presencialmente nos momentos mais especiais, como o Natal.

Por sorte, ou porque fez por isso, tem já na sua família duas gerações a quem transmite tais importantes valores. Mas, por trás de um grande homem está uma grande mulher, a sua companheira de vida, a D. Arminda, a matriarca que une toda esta importante família, com sabedoria e a quem lhe conhecemos o contagiante sorriso e energia.

Pessoalmente é um orgulho, podermos ser seus amigos. Emprestou-nos sempre a sua incondicional amizade, dando-nos alento para que o MAIA HOJE continuasse o seu trabalho em prol de uma melhor informação, no nosso Concelho da Maia. Fácil é de adivinhar que toda esta energia positiva constituiu a base de uma sólida empresa, alicerçada em bons valores e que hoje comemora 30 anos. Parabéns e venham, pelo menos, outros tantos» – Artur Bacelar e Manuela Bacelar (Maia Hoje).