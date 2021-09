Uniformes para clínicas: a importância do uso na área da saúde

Lá se foram os tempos em que os uniformes usados na área da saúde eram pesados e pouco confortáveis. Essa mudança só foi possível graças a Florence Nightingale e outros que contribuíram para a evolução dos uniformes até à versão que temos atualmente.

Hoje em dia, os uniformes são muito mais práticos e têm mais importância do que antigamente, sendo usados por todos os profissionais da área.

Neste conteúdo vamos partilhar consigo as razões pelas quais é tão importante manter o uso das fardas e uniformes em clínicas.

Importância do uso de uniformes em clínicas

1. Conforto para os profissionais

Antigamente as enfermeiras eram conhecidas pelos seus longos vestidos que eram usados como barreira de proteção. Hoje em dia, os uniformes são muito mais confortáveis, não apenas para os enfermeiros, mas para todos os profissionais de saúde.

Mesmo a nível de composição, existe uma enorme diversidade no mercado, sendo que diferentes empresas podem ter diferentes ofertas. Algodão, algodão orgânico e polyester são apenas três exemplos mais comuns e que podem ser encontrados na DAUTI. Os uniformes podem, ainda, ter diferentes mangas, golas e punhos.

Além disso, as fardas e uniformes de saúde devem ser práticas, portanto podem diferenciar no número de bolsos ou mesmo, como referido anteriormente, no tipo de mangas, golas e punhos. Tudo isto, para facilitar a rotina dos profissionais.

2. Manter a segurança dos profissionais e pacientes

Sabia que os uniformes dos profissionais de saúde podem representar um grande risco de contaminação para os pacientes? As boas notícias é que alguns tipos de tecidos ajudam a minimizar os riscos de contaminação.

A escolha do tecido vai depender de diversos fatores e a clínica deve escolher o que melhor se adequa às necessidades da mesma e dos profissionais. Por exemplo, o tecido usado por enfermeiros e médicos pode ser diferente do usado por seguranças ou profissionais de atendimento ao cliente.

Com um tecido adequado e alguns cuidados no seu uso, torna-se possível manter a segurança dos profissionais e dos pacientes.

3. Ajuda a transmitir confiança aos pacientes

A identidade visual é muito importante na transmissão de confiança aos pacientes e, no caso das clínicas, as fardas e uniformes são um elemento muito importante.

Esse equipamento, além de mostrar ao paciente que os profissionais fazem parte da clínica em que confiam, também os ajuda a distinguir os médicos, dos enfermeiros e de outros profissionais. Estes pormenores dão algum conforto e segurança aos pacientes.

Pacientes que estejam a visitar a clínica pela primeira vez também podem ser afetados, positiva ou negativamente. Uma clínica organizada, com cores que ofereçam conforto e com os uniformes certos, pode passar a credibilidade necessária para que o paciente sinta que está em boas mãos.

Resumindo, investir na identidade visual da clínica é passar credibilidade ao paciente desde o primeiro contacto. Isto e uma boa equipa de profissionais, irá resultar em pacientes satisfeitos e que irão escolher a clínica como primeira opção, sempre.

4. Apoia as questões relacionadas ao marketing

Se a identidade visual for bem aproveitada, o paciente irá entrar em contacto com a clínica a partir do momento em que avista a mesma. Mas é no interior, durante o tempo de espera, que o paciente realmente toma atenção ao que o rodeia. E é aí que entram os uniformes, ou, como preferimos chamar, os cartões de visita da clínica.

Os uniformes devem ter cores que combinem com a marca da clínica e, de preferência, o logótipo visível. Dessa forma, sempre que um profissional se aproxima, o paciente estará em contacto com a marca inconscientemente. A longo prazo, conseguirá distinguir o logótipo e associá-lo à clínica.

Isso significa que os pacientes irão associar qualquer peça de marketing à clínica e irão parar para realmente prestar atenção. Escusado será dizer que os resultados obtidos pela equipa de marketing serão muito mais satisfatórios.

5. Não é só para profissionais

A clínica também pode ter roupa para pacientes que será usada em exames, por exemplo, tornando-os mais práticos. Além disso, dessa forma, a roupa do dia-a-dia não terá de entrar em alguns espaços da clínica.

Essas roupas, como qualquer farda ou uniforme, devem ter o logótipo da clínica, de modo a transmitirem confiança. E, claro, se o paciente tiver de se deslocar no espaço, a roupa será mais uma forma de sustentar a identidade da clínica.

Por último, lembre-se de ter em atenção alguns fatores, como a escolha das cores das fardas e uniformes, os tipos de uniformes, as caraterísticas dos mesmos e os tecidos usados.

Artigo com a colaboração de Unik-SEO – Digital Marketing Agency