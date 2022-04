Há 20 anos

Recorde:

“Loja do Munícipe a funcionar dentro de duas semanas”

Edição nº 55 de 26 de abril a 6 de maio de 2002

“Três serviços à disposição dos maiatos. Toda a gente conhece as comuns Lojas do cidadão, ou o seu princípio. A cidade da Maia também aderiu à iniciativa e abre dentro de pouco tempo, com uma mini loja do Cidadão” lia-se.

Numa entrevista exclusiva ao Maia Hoje, Domingos da Silva Tiago, Vereador da Câmara Municipal da Maia e responsável pela Loja do Munícipe, revelava no que consistiam os três serviços que dentro em breve estariam disponiveis a todos os munícipes maiatos: o Tribunal Arbitral de Consumo, Gabinete de Informação e Apoio ao Consumidor, e o Posto de Atendimento ao Cidadão (PAC).

«Em 1994, começou por funcionar em Águas Santas, num edifício municipal, o Gabinete Municipal de Informação e Apoio ao Consumidor. Ao fim de uns anos de funcionamento houve a oportunidade de o instalarmos na Maia, também num edifício municipal ao lado do Tribunal da Comarca (onde funcionava o Registo Civil)» referia o vereador, acrescentando que « Deslocalizamos então esse Gabinete Municipal de Informação e Apoio ao Consumidor para aqui, já que está mais central e serve melhor os utentes que pretendam usufruir desse bem. Já no ano 2000, juntamente com esse Gabinete Municipal de Apoio ao Consumidor conseguimos também atrair ao concelho o Tribunal Arbitral de Consumo. Fizemos um protocolo com o Gabinete Municipal de Apoio ao Consumidor e um protocolo com a DECO, para que a DECO prestasse todo o seu saber e competência a esse gabinete».

Freguesia de Gueifães em festa

Nossa Srª da Saúde homenageada

No fim-de-semana correspondente aos dias 12 e 13 desse corrente mês, Gueifães vivia em pleno as tradicionais festas a Nossa Senhora da Saúde. Centenas de pessoas (senão milhares) acorreram a esta freguesia para prestarem culto a Nossa Senhora da Saúde.

Pedrouços em análise

Muitos habitantes, muitos problemas a resolver

No seu terceiro mandato consecutivo como presidente da Junta de Freguesia de Pedrouços, Abílio Rodrigues de Sousa falava dos projetos e das necessidades mais emergentes da freguesia. A construção do novo edifício da Junta, a melhoria das vias de comunicação e mais habitação social eram algumas das prioridades do autarca.

Recepção aos Campeões Nacionais de Voleibol

Foi em ambiente de festa que o executivo da Câmara Municipal da Maia recepcionava os jogadores do Castelo da Maia Ginásio Clube. Num ato simbólico em que as emoções estiveram ao rubro, marcavam presença Bragança Fernandes, Vice-presidente da Câmara Municipal da Maia; Luciano Gomes, Presidente da Assembleia Municipal; Costa Lima, Vereador da referida edilidade; José Pedrosa, chefe da Divisão de Fomento Desportivo; Manuel Azenha, Presidente do Castelo da Maia Ginásio Clube, entre outros protagonistas do panorama nacional desportivo.

Em verdadeira apoteose, os jogadores deram entrada no edifício camarário… um saboroso lanche esperava atletas, dirigentes e apoiantes.

Campeonato Nacional Corridas Cavalos

Maia recebeu enchente!

Cerca de 5.000 pessoas estiveram no Hipódromo Municipal da Maia, para assistir à primeira prova do Campeonato Nacional em terras do Lidador.