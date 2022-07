Há 20 anos

Recorde:

«dossier: as praias do distrito»

Edição nº 62 de 26 de julho a 8 agosto de 2002

Tarifas de saneamento na Maia baixam 57%

Após várias queixas principalmente de industriais e comerciantes, a Câmara Municipal da Maia, decidia baixar as taxas de saneamento. Em média a redução chegava aos 57%, sendo que as maiores descidas registavam-se para consumidores domésticos e empresas.

Festival nacional de Folclore na Maia

Apontado como o melhor de Portugal, o Festival Nacional de Folclore da Maia, edição 2002, voltava a deslumbrar e a chamar as atenções do muitíssimo público presente no Monumento à Cidade, as Pirâmides.

Participavam onze grupos, incluindo o organizador, Grupo Regional de Moreira da Maia. A novidade desse evento esteve na participação do representante dos Açores, o Grupo Folclórico Casa do Povo de Rosais, S. Jorge. Usos e costumes deram cor a um festival já com tradições a nível nacional.

STCP lançam nova carreira

73 liga Hospital de S. João a Ermesinde

O 73 foi recebido em tons de festa pela freguesia de Milheirós, que há muito ambicionava essa ligação.

Estádio do Nogueirense F.C.

Construção do Estádio a bom ritmo

As obras de construção do estádio municipal do Nogueirense seguiam a bom ritmo e só “parariam quando a infra-estrutura estivesse concluída”. Quem o garantia era o presidente da Câmara Municipal da Maia, Bragança Fernandes, que visitava o andamento da obra, acompanhado do presidente da junta de freguesia, Ilídio Carneiro e de António João, presidente do clube.