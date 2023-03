Cross Border Forum| “O papel das regiões transfronteiriças na promoção de emprego”

AEP- Associação Empresarial de Portugal, Câmara de Comércio e Indústria, acolheu o primeiro Cross Border Forum do Programa de Trabalho do EURES-Transfronteiriço Norte de Portugal Galiza de que é uma das entidades parceiras “O papel das regiões transfronteiriças na promoção de emprego” foi o grande tema em análise neste fórum que juntou cerca de 30 parceiros do programa e representantes da rede EURES, também das outras duas regiões transfronteiriças: Estremadura-Alentejo e Andaluzia-Algarve.

Em debate foram abordadas questões relacionadas com os Serviços EURES-Transfronteiriços nas Empresas, nomeadamente:

Os desajustamentos entre oferta e procura de emprego nas regiões fronteiriças;

entre nas regiões fronteiriças; Como chegar às empresas e criar uma relação fluente e de colaboração mútua e continua com EURES-T;

e criar uma relação fluente e de colaboração mútua e continua com EURES-T; Como canalizar as necessidades das empresas para o mercado de emprego fronteiriço, e ainda,

para o mercado de emprego fronteiriço, e ainda, A análise de situações que são percecionadas pelos empregadores como obstáculos à contratação transfronteiriça.

Outros dois grandes temas, igualmente relevantes que foram objeto deste Cross Border Forum, relacionam-se com a necessária interconexão entre os serviços EURES-T e os Serviços Públicos de Emprego, seja nos centros de emprego ou ao nível das políticas ativas de emprego, especialmente no que se refere à formação e apoios à contratação.

Por último, mas não menos relevantes as temáticas relacionadas com a representação sindical dos trabalhadores transfronteiriços, a abordagem do trabalho transfronteiriço na negociação coletiva e os direitos dos trabalhadores transfronteiriços, bem como a inter-relação do EURES-T com entidades governamentais como a Segurança Social, a Autoridade para as Condições de Trabalho e as Finanças.

Do programa fez também parte a presença na QUALIFICA – Feira de Educação, Formação, Juventude e Emprego, na Exponor, com a “Talk para a Empregabilidade”. No centro do debate estiveram as novas profissões, os novos modelos de trabalho, as novas carreiras internacionais e as cerca de três milhões de oportunidades de emprego que estão neste momento disponíveis nesta Rede Europeia de Emprego de que a AEP faz parte.

Para mais informações, contactar:

Eugénia Castro de Sousa

Conselheira EURES T NP-G na AEP

Tel.: +351 22 998 15 00