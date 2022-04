LIGA: Frente ao Portimonense, Dragões brindaram adeptos com 7 Ovos de Páscoa

Depois de nas duas últimas jornadas ter jogado após o Sporting, desta feita é o FC do Porto que amplia a vantagem para 9 pontos, e fica a aguardar o resultado do dérbi de amanhã com o Benfica. Caso os Leões cedam pontos poderão ver hipotecada quase definitivamente a hipótese de revalidar o título conquistado na época passada.

Quanto ao jogo em si, os Dragões entraram a todo o gás perante um Portimonense desfalcado entre lesões e castigos, e como tal muito “macio” para o ritmo imposto hoje. Ainda que tenham resistido 19 minutos, daí até aos 40 minutos sofreram os quatro golos, com que terminou a primeira parte. Primeiro por Taremi, após combinação entre Otávio e Fábio Vieira que cruzou na esquerda, colocando a bola à disposição do Iraniano, que assim bateu pela primeira vez o seu compatriota Payam.

Abertura do marcador por Taremi

Seguiu-se Gruijc num golo quase idêntico com emenda à boca da baliza, mas na sequência da marcação de um canto na direita.

Golo de Gruijc

Volvidos uns minutos Lazaar carregou na grande área Otávio pelas costas, e na marcação do respetivo castigo máximo, Taremi bisou na partida com remate central, mas forte o suficiente para não ser alcançado pelo guardião do Portimonense, ao mesmo tempo que se redimia do falhanço da jornada passada em Guimarães.

O terceiro, de grande penalidade novamente por Taremi

Na metade complementar, e logo a abrir os Dragões chegaram à mão cheia de golos, com o hattrick de Taremi, agora de cabeça, a corresponder a excelente assistência de Fábio Vieira.

Contudo o resultado não ficaria por aqui, pois o “velho” Pepe” também quis fazer o gosto à cabeça, que usou para desviar a bola de um Payam que chegou atrasado ao corte na sequência da marcação de um canto, naquilo que também seria o seu primeiro golo desta época na Liga.

Golo de Pepe

Para fechar a contagem, foi novamente a vez de Evanilson rematar vitorioso, e assim também assinar um bis, numa noite em que tudo correu bem ao FC do Porto.

Bis de Evanilson

Com este resultado, e as 58 vitórias sem perder na Liga, o FC do Porto igualou um recorde europeu da década de 90, do Milan de Fábio Capelo, ao mesmo tempo que solidifica a posição de líder rumo à reconquista do título perdido na época passada.