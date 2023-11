Artigo Deco| Sobreviver à Crise

A DECO, que tem estado ao lado do consumidor e das famílias em períodos difíceis, apresenta o projeto SOBREVIVER À CRISE.

A nossa Associação pretende, não só, ajudar as famílias a sobreviver à crise, a avaliar a sua situação financeira, a melhor gerir o seu orçamento familiar e os seus créditos, mas também a identificar barreiras ao seu desenvolvimento, permitindo assim preconizar soluções e delinear um plano de ação eficaz que possibilite evitar ou ultrapassar eventuais dificuldades.

Tendo como missão contribuir para uma melhor literacia financeira, o projeto SOBREVIVER À CRISE ajudará as famílias a ultrapassar a crise económica, tarefa nem sempre fácil, todavia possível com planeamento adequado, algum rigor, foco e perseverança.

Neste novo espaço, será possível recolher apoio e informação para definir uma estratégia nesse sentido. Promover-se-á a identificação de problemas e a elaboração de um diagnóstico financeiro, apresentando soluções possíveis, que permitam ao consumidor assumir o controlo da sua vida financeira, capacitando-o a agir perante uma situação de dificuldade financeira e a tomar decisões informadas.

A DECO quer ajudar o consumidor a assumir com confiança o controlo das suas finanças pessoais, embora a nossa aposta seja essencialmente na prevenção e no conhecimento, para que possa agir em conformidade, fazer as melhores escolhas e evitar situações de sobre-endividamento ou mesmo de insolvência.

Este projecto tem o apoio do Fundo para a Promoção dos Direitos dos Consumidores

