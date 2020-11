Maiahoje associa-se à tecnologia ARmazing Live, porque o futuro é agora!

A partir de hoje, gradualmente, algumas das imagens que ilustram as notícias em papel do seu Jornal Maiahoje, já têm movimento através desta tecnologia. Descarregue já a APP e entre neste novo mundo.

O projeto é da autoria da ARmazing Live que, em plena pandemia, decidiu desenvolver uma aplicação para combater o medo da população em manusear alguns materiais, nomeadamente os jornais «a ARmazing é uma ideia que nós começamos a desenvolver há cerca de quatro meses atrás. Em plena pandemia, as pessoas estavam, de alguma forma, preocupadas, quase com fobia, e não queriam tocar nas coisas», explica Manuel Leite, da ARmazing.

A imagem pode estar a ser exibida em qualquer formato e local, seja num jornal, flyer, mupi, outdoor, ou até na montra de uma loja. A mesma imagem, em diferentes contextos, gera o mesmo vídeo, assemelhando-se a um QR Code, mas sem o inconveniente do uso do mesmo na imagem «À medida que fomos desenvolvendo a aplicação, fomos percebendo que a utilidade dela era muito mais universal. Encontramos uma aplicação que transformasse uma imagem, associasse um vídeo e que comunicasse com as pessoas», refere.

Numa parceria com a ARmazing, o Maiahoje dá agora mais um passo para a inovação nas ferramentas de conteúdos informativos que apresenta. Assim, o objetivo passa por chegar às camadas mais jovens, que se encontram um pouco desapegadas do papel, mas que utilizam intensamente o smartphone, mas também chegar a faixas etárias mais avançadas, para que desta forma fácil, acedam e convivam com as novas tecnologias.

Com esta ferramenta poderá descobrir mais sobre uma notícia. Assim que aponta a câmara do seu telemóvel para a imagem da peça, automaticamente, aparecerá um vídeo com novos conteúdos sobre a informação em questão.

O mesmo responsável explica que a aplicação é de fácil manuseamento, leve e de acesso gratuito. «Basta escrever o nome da aplicação (armazing), quer no Google Play ou na Apple Store, e essa é a primeira que aparece. A partir do momento em que pegarmos no telemóvel e clicarmos no botão da aplicação, vai abrir a câmara, apontamos a câmara para a imagem, em que tenha lá o conteúdo associado e, de imediato, o vídeo dispara».

Para saber se existe algum conteúdo de vídeo associado à imagem, basta verificar se no canto inferior da fotografia está presente o logótipo da aplicação, como pode ser constatado na imagem que ilustra esta notícia.

Para o director de informação do Maia Hoje, Artur Bacelar, «à parte do enorme esforço que tem vindo a ser feito, com um forte investimento em equipamento e em meios humanos, o Maia Hoje dá mais um passo no sentido de assegurar que os seus leitores tenham acesso às melhores fontes informativas, bem como aos meios que as transmitem. Esta parceria com a ARmazing é também uma aposta nesse sentido e que, certamente, catapultará os jornais em formato papel, definitivamente, para o século XXI. É enorme a potencialidade comercial dada aos nossos anunciantes, através desta nova tecnologia, que será mais uma extraordinária ferramenta de divulgação para a economia local e os seus produtos. A partir de agora, por exemplo, será fácil publicitar num jornal e ter ao seu dispor o vídeo», disse o director do Maiahoje.