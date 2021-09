Maioria dos maiatos acha que Maia evolui mais que outros concelhos

Leia estas e outras notícias na edição em papel nº521, de 20 de agosto, do seu Maia Hoje.

A lei obriga ao depósito das sondagens na ERC (Entidade Reguladora para a Comunicação Social) e o Maiahoje foi ver se havia alguma sondagem política relativa à Maia e descobriu que, pelo menos até à data em que escrevemos estas linhas, este ano, apenas um estudo de opinião sobre o concelho da Maia está registado naquela entidade e aborda o “Grau de satisfação dos maiatos relativamente a gestão autárquica”.

Deste pequeno inquérito, composto por cinco questões principais, revela-se que os maiatos está a par do trabalho realizado pela câmara municipal, ou pelo menos tem menos dúvidas nessa matéria sendo que apenas 4,8% não o classifica (questão 3). Na mesma questão é possível verificar que o trabalho “bom” e “muito bom” é opinião da maioria e que apenas menos de 7% o consideram negativo.

Já quanto às juntas de freguesia, a proximidade, neste caso, não significa conhecimento e quase 23% não sabe ou não responde sobre o trabalho do respectivo presidente, no entanto, dos que sabem, 50% dizem ter um bom presidente e apenas 1,7 considera um trabalho negativo. Aparentemente cerca de um quarto dos inquiridos acha que podia ter sido melhor.

Veja os resultados.