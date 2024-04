Sessão de Encerramento do Programa de Trabalho do biénio 2022-2023

No dia 20 de março, decorreu na Fundação AEP-Porto, a Sessão de Encerramento do Programa de Trabalho EURES-Transfronteiriço Norte de Portugal – Galícia do biénio 2022-2023, e em que a AEP participou pela primeira vez enquanto parceiro social deste consórcio.

A sessão iniciou-se com a exibição de um vídeo de “overview” que pode ser visualizado aqui:

Paulo Vaz, Vice-Presidente Executivo da AEP deu início aos trabalhos e destacou algumas das atividades desenvolvidas pelo Consórcio EURES Transfronteiriço Norte de Portugal-Galícia:

– As Reuniões de proximidade com as empresas;

– Os Focus Group sobre a temática da contratação transfronteiriça;

– As Ações de Formação junto de candidatos a emprego e empregadores, que contribuem para redução dos obstáculos à mobilidade laboral;

– As Feiras de emprego;

– As Ações e eventos de promoção da Rede EURES e do Serviço Transfronteiriço Norte de Portugal Galiza;

– A Organização e participação em Conferências transfronteiriças e transnacionais;

– A Produção de documentos, de elevado valor acrescentado, que foram explanados na sessão de trabalho.

A apresentação dos resultados do programa de trabalho 2022-2023 coube à coordenação deste Consórcio, com a participação de Carla Vale, Delegada Regional do IEFP e Presidente do EURES-T NP-G, e Teresa Ventin, Coordenadora do Consórcio EURES -T NP-G.

Seguiu-se a explicação em detalhe do relatório elaborado pela CEG-Confederación de Empresarios de Galicia, com carácter anual, que recolhe e sistematiza fontes e dados para conhecer melhor a mobilidade de trabalhadores e empresas na Eurorregião, que foi apresentado por Laura Otero, Conselheira EURES da CEG.

A apresentação da “A Estratégia do Emprego para os Jovens na Eurorregião Galicia – Norte de Portugal” -, por Olga Crespo, Coordenadora do Gabinete Económico de UGT-Galicia – Conselho Sindical Inter-regional Galicia Norte de Portugal.

Teve ainda lugar uma mesa-redonda dedicada à temática dos obstáculos à mobilidade transfronteiriça, com a perspetiva de representantes de associações empresarias, conselheiros EURES, dos sindicatos e do Conselho Sindical Inter-regional G-NP, bem como do Agrupamento Europeu de Cooperaçao Territorial G-NP.

Nuno Almeida, Diretor do Agrupamento Europeu de Cooperaçao Territorial Galicia-Norte de Portugal, deu especial enfoque ao “Projeto Piloto para uma Formação Profissional Dual Transfronteiça”, apresentando alguns obstáculos e soluções para os mesmos.

A sessão terminou com um olhar posto no futuro e no novo Programa de Trabalho 2024-2025, que se iniciou no dia 1 de abril.

Para mais informações, contactar:

Departamento de Inovação da AEP

Céu Filipe/ Eugénia Castro de Sousa

Tel.: +351 22 998 15 00