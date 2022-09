Há 20 anos

Recorde:

«Exclusivo: Bragança Fernandes – a entrevista»

«Prefiro ser prejudicado do que prejudicar os outros! Sou um homem de paz!»

Edição nº 65 de 13 a 26 agosto de 2002

Centro de Saúde de Pedrouços a funcionar em dezembro, Hospital em estudo

Foram várias as novidades resultantes do encontro do Ministro da Saúde, Luís Filipe Pereira, com o presidente da Câmara Municipal da Maia, Bragança Fernandes. O autarca maiato e o representante máximo da Saúde em Portugal, analisaram uma série de pedidos que a edilidade maiata já havia requerido àquele Ministério. Segundo o que o MaiaHoje apurou, grande parte das necessidades do concelho na área da Saúde seriam satisfeitas em breve, algumas delas ainda no decorrer nesse ano.

Assim, da referida reunião saiu a promessa de equipar o mais rápido possível o Centro de Saúde de Pedrouços, de modo a que este ficasse operacional até dezembro desse ano. Aquela unidade receberia diversos equipamentos de modo a que fosse capaz de dar resposta a um número previsto de oito mil utentes. Em relação a Gueifães, o Ministro gostou do projeto da construção de um Centro de Saúde de raiz, vindo este a ser aprovado. Assim, uma nova unidade de saúde nos terrenos da Escola Príncipe da Beira seria mesmo uma realidade. No que diz respeito à Vila do Castêlo da Maia, Bragança Fernandes pôde contar com o apoio o Ministro para o lançamento do Concurso Público com vista a um novo Centro de Saúde.

Já sobre um Hospital na Maia, Luís Filipe Pereira revelou que no plano de dez hospitais previstos para o país, nenhum deles se encontrava projetado para terras maiatas. «Tenho alguma esperança que o Hospital na Maia venha a ser uma realidade, projeto para o qual já existem potenciais investidores. O Ministro garantiu que se vai debruçar sobre o assunto e ficaremos à espera de alguma resposta», referia na altura o autarca maiato.

Bragança Fernandes quase a completar 100 dias de mandato, concede uma importante entrevista ao Maia Hoje, da sua pessoa, da Câmara Municipal e do seu partido.

«o Dr. Vieira de Carvalho era uma pessoa que eu estimava muito e pela qual tive muita adoração, foi o meu mestre»; prefiro ser prejudicado do que prejudicar os outros. Sou um homem de paz». «O Hospital da Maia já tem localização – em Moreira»; «Mantenho a disponibilidade para a minha candidatura à presidência da Comissão Política do PSD Maia», estas foram algumas das considerações apontadas pelo edil.

A Junta de Freguesia de Pedrouços apresenta os símbolos heráldicos

Abílio Sousa recordava as figuras que participaram na construção de Pedrouços, os dois elementos que formaram a Comissão Instaladora, e os dois presidentes antecessores, Francisco Dantas e Vitor Passos.

Padre Augusto Guedes Pinto era também homenageado, por uma vida dedicada à paróquia de Pedrouços.

Via Diagonal inaugurada

Após mais de uma década de espera

A cerimónia de inauguração, sob uma intensa chuva, contava com a presença do presidente da câmara municipal da Maia , Bragança Fernandes; do governador civil do Porto, Manuel Moreira; do presidente da Assembleia Municipal, Luciano Gomes, e dos autarcas de Silva Escura, Gondim e Santa Maria de Avioso, entre outros.