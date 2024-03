Eleições no FC do Porto: André Villas-Boas apresentou Conselho Superior no feminino

No âmbito da sua candidatura às eleições do FC do Porto, e das Conversas à moda do Porto, que tem vindo a efetuar na sua sede de campanha, este domingo, André Villas-Boas apresentou 5 mulheres que farão parte da sua lista para o Conselho Superior, órgão consultivo, procurando corrigir algum défice de paridade, ao mesmo tempo que dá espaço às mulheres que são sócias, e neste caso pelas idades das candidatas, representam cinco gerações diferentes, constituídas por Catarina Brás Marques, Joana Carvalho, Vitória Matos, Cristiana Vieira e Ana Cristina Costa.

Segundo o candidato, ao Conselho Superior cabe “…ouvir sobre assuntos de magno interesse do clube, velar pela observância dos estatutos, dar sugestões à direção, e ao Conselho Fiscal e Disciplinar” motivo pelo qual é fundamental que o órgão não seja apenas constituído por “personalidades da sociedade civil e política” como até aqui, mas por sócios que representem “vivências e experiências inerentes à vida associativa em torno do clube, e o seu amor mais visceral”, concluiu.

Nas suas intervenções as candidatas passaram em revista algumas das suas memórias de apoio ao clube desde a juventude, e apresentaram algumas ideias sobre o seu entendimento de aproximação do clube aos sócios, com algumas críticas à mistura, como “temos o clube nas bocas do mundo pelos piores motivos”. Referiram também que há cada vez mais mulheres a irem ao estádio, e que precisam de ouvidas, consideradas e respeitadas, o que segundo disseram sem sempre tem acontecido.

Concorrem às eleições para os órgãos sociais do FC do Porto, que se realizam no próximo dia 27 de Abril, três candidaturas encabeçadas por Pinto da Costa que já fez 15 mandatos, André Villas-Boas pela primeira vez, e o empresário Nuno Lobo, candidato derrotado nas últimas eleições, sendo que para o órgão em causa concorre ainda um movimento independente encabeçado por Miguel Brás da Cunha, advogado e professor universitário.