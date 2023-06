2º Encontro Redes Europeias ao serviço das empresas, em Viana do Castelo

Decorreu esta semana, a 31 de maio, na sede da AEVC – Associação Empresarial de Viana do Castelo, o 2.º Encontro de “Redes Europeias ao Serviço das Empresas”.

Promovido pela AEP – Associação Empresarial de Portugal, Câmara de Comércio e Industria, tratou-se de uma sessão de trabalho eminentemente prática, na qual apresentamos as redes europeias de que a AEP faz parte – a Enterprise Europe Network e a EURES, bem como, os serviços de que, através das mesmas, as empresas podem beneficiar, de forma gratuita, tendo em vista tornarem-se mais inovadoras e competitivas nos mercados internacionais.

Nesta sessão – realizada no âmbito do EURES Transfronteiriço Norte Portugal-Galiza, de que a AEP a AEVC são parceiras – realizou-se ainda um “focus group” no qual foi abordado o mercado de trabalho e mobilidade laboral.

Juntamente com as empresas participantes analisamos os principais constrangimentos das empresas no mercado de trabalho, nomeadamente na contratação, captação e retenção de talento.

O evento contou na abertura com o Presidente da AEVC-Manuel Cunha Júnior- e com empresas da região do alto Minho, dos setores da climatização, panificação, consultoria, e principalmente do setor automóvel, que participaram ativamente no Focus Group: Mercado de trabalho e mobilidade laboral, dinamizado por Eugénia de Castro Sousa, Conselheira EURES T NP-G da AEP.

Para mais informações, contactar:

Departamento de Inovação da AEP

Céu Filipe/ Eugénia Castro de Sousa

Tel.: +351 22 998 15 00