AEP alimenta a cultura, a criatividade e a inovação

AEP – Associação Empresarial de Portugal alimenta a cultura, a criatividade e a inovação ao acolher nas suas instalações a reunião do Grupo Setorial Europeu das Indústrias Culturais e Criativas

Ainda que seja conhecido como um destino eminentemente turístico, o Porto posiciona-se como uma cidade de serviços, mas também como líder nos planos científico, de investigação, tecnológico e industrial.

O Porto é uma cidade vibrante que apresenta um equilíbrio entre o antigo e o novo sem perder a sua identidade, o que lhe confere enorme Criatividade e uma crescente Economia Sustentável e Criativa. De braços abertos ao novo e ao inovador, a Invicta tem uma invulgar capacidade para preservar a sua história e as suas tradições, não descurando um consciente Planeamento Verde, a Saúde, a Mobilidade e Infraestruturas Inteligentes e Sustentáveis, os Serviços Públicos Inclusivos, a Cultura, Ecossistemas de Inovação Digital Eficientes, a Economia Circular e a produção local, a Investigação e o Desenvolvimento e a Inteligência Artificial aplicada.

Por tudo isto, fez todo o sentido que, depois de Vilnius (Lituânia), tenha sido o Porto a cidade escolhida para, nos dias 16 e 17 de outubro, se debater o estado da arte e o futuro da economia criativa, na reunião do Grupo Setorial Europeu das Indústrias Culturais e Criativas que a AEP – Associação Empresarial de Portugal acolheu, na qualidade de parceiro do projeto financiado pela CE para apoio às PME e startups com ambições internacionais, Enterprise Europe Network, e enquanto líder deste Grupo Setorial para o Programa de Trabalho 2022-2025.

Temas como a Economia Circular, a Inovação Verde, a Sustentabilidade Social, o Design, a Criatividade e a Inovação, a Cultura, as Tecnologias Emergentes, a Inteligência Artificial estiveram em foco nesta reunião, que contou com parceiros de várias nacionalidades, assim como com a participação ativa de altos representantes da DG Grow (Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SME da Comissão Europeia) e da EISMEA – European Innovation Council and SMEs Executive Agency.

Com a palavra networking no epicentro da reunião, o primeiro dia incluiu ainda uma visita à Casa da Música, à Fundação de Serralves, à CRU – Creative Hub e ao Bombarda Creative Disctrit – quarteirão artístico do Porto – Miguel Bombarda.

No segundo dia, os parceiros do Grupo Setorial Europeu das Indústrias Culturais e Criativas tiveram a oportunidade de participar no Portugal Digital Summit, o maior evento da transformação digital do país que, pela primeira vez, se realizou no norte de Portugal (na Exponor, em Matosinhos), que teve como país convidado os Estados Unidos da América e “AI: Powering Business Innovation & Digital Transformation” como tema central.

O Portugal Digital Summit contou com mais de 150 oradores nacionais e internacionais que trouxeram à discussão os desafios e as oportunidades do digital nos vários setores económicos e na sociedade, com uma área de exposição de mais de 6.000 m2.

A AEP proporcionou dois dias de reflexão, aprendizagem, criatividade e conhecimento, sobretudo ao nível de:

Networking

A troca de ideias e a partilha foram propulsoras de novas e mais fortes redes de contactos, essenciais para ajudar as empresas a estabelecer parcerias e negócios.

Atração de talento

A presença de parceiros internacionais, de representantes de instituições europeias, de oradores e de empresas dos mais variados setores de atividade proporciona o ambiente ideal, não só para a troca de conhecimentos e de experiências, mas também para o pensamento criativo e novas ideias disruptivas para acelerar a inovação colaborativa e a internacionalização como motor do crescimento económico e do bem-estar social.

Notoriedade internacional

Ao atrair talento de várias instituições e agentes de outros países europeus, o Grupo Setorial Europeu das Indústrias Culturais e Criativas posiciona-se a si mesmo e posiciona os seus clientes como um centro de inovação de excelência para a criação de projetos e negócios disruptivos.

Fortalecimento da Enterprise Europe Network

A partilha de orientações, histórias de sucesso e de boas práticas dá visibilidade ao papel da Enterprise Europe Network como um agente promotor de criatividade, de inovação, de adaptação a novas realidades e avanços tecnológicos e de novas oportunidades de parceria.

Para mais informações, contactar:

Departamento de Inovação da AEP

inovacao@aeportugal.pt

Céu Filipe | Susana Pinto (Tel.: +351 22 998 15 00)