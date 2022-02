Há 20 anos

Recorde:

Estacionamento “Selvagem”

Edição nº 50 de 8 a 21 de fevereiro de 2002

2º Aniversário do Maia Hoje

O Maia Hoje comemorava o seu 2º aniversário. Artur Bacelar falava de marco histórico no jornalismo maiato. «Constitui o elevar dos padrões jornalísticos existentes». O diretor apontava já a eminente presença do MAIA HOJE na internet «estamos a preparar o Maia Hoje do futuro. Em breve poderá visitar-nos em www.maiahoje.pt”».

TIR`s “invadem” Cidade da Maia

«São às dezenas!» referia-se. Um pouco por toda a cidade da Maia e pelo concelho da Maia, dezenas de camiões de transporte de mercadorias de grandes dimensões, estacionavam impunes, em zonas residenciais, roubando centenas de lugares a automóveis, que por sua vez estacionavam em segunda fila, em cima dos passeios, ou outros lugares menos próprios.

Vieira quebrava o silêncio

Jantar Convívio juntava candidatos do PSD às autárquicas.

Eram cerca de duas centenas e meia os candidatos, militantes e não militantes presentes durante o jantar convívio na Quinta das Tílias. Todos tiveram a oportunidade de assistir ao discurso de um Vieira de Carvalho a “quebrar” o silêncio em relação ao folhetim autárquico 2002 e a disparar críticas e recados.

Silva Tiago, Vereador do Pelouro do Ambiente e Urbanismo, comentava declarações de Jorge Catarino

Silva Tiago solicitava a este órgão de comunicação, a publicação de comentários sobre as declarações emanadas por parte do vereador Jorge Catarino, num artigo publicado no nº 75 da Revista Fórum Ambiente”. Assim, referia que «o crescimento não é incompatível com uma melhor qualidade de vida ou com um maior desempenho em termos ambientais» e que «as políticas de crescimento vs. Desenvolvimento têm por base a consolidação da rede urbana e a salvaguarda do mundo rural», acrescentando que «a Maia foi considerado o concelho que melhor qualidade de vida oferece aos seus munícipes na Área Metropolitana do Porto». Deste modo e em suma, alegava que o trabalho levado a cabo pela Revista Fórum Ambiente «afigurava-se pouco consistente, quer pela ausência de fundamentação científica na seleção de critérios, quer pela generalização dos mesmos».

Bial condecorada com a Grã-Cruz da Ordem de Mérito

Presidente da República, Jorge Sampaio, distingue a Bial pelos feitos na área da inovação, investigação e do desenvolvimento, ao nível dos medicamentos, condecorando o presidente da Administração, Luís Portela.

50 anos dos Fontineiros da Maia

A popular coletividade aguasantense realizava um jantar convívio onde estiveram presentes dirigentes, componentes e convidados, entre eles Bragança Fernandes , vice presidente da camara da Maia.

Protocolo entre a Câmara municipal e a Federação de Ginástica

Câmara da Maia assinava protocolo de cooperação com a Federação Portuguesa de Trampolins e Desportos Acrobáticos com o objetivo de desenvolver a formação de atletas, assim como, melhorar o acompanhamento dos ginastas de alta competição.

O documento visava todas as áreas de desportos gímnicos, desde formação, técnicos e monitores, realização de provas, acompanhamento da progressão de atletas de alta competição e investigação científica naquela área desportiva.