Taça de Portugal: FC do Porto vence Sporting (1-0), e apura-se para a final do Jamor

Depois do surpreendente apuramento do Tondela para a final da Taça de Portugal, faltava matar a curiosidade de qual dos oponentes desta noite lhe faria companhia.

Ao intervalo das duas mãos os Dragões entraram em vantagem devido à vitória por 1-2 em Alvalade, que obrigavam o Sporting, no mínimo, a fazer dois golos para ficar em vantagem, ou em igualdade caso sofresse um golo. Mas faltavam 90 minutos, e qualquer um dos dois podia vencer, uma vez que se trata de equipas muito equivalentes.

Perante um estádio cheio, apesar da chuva intensa, as equipas lá procuraram ir à procura de um final feliz. Logicamente que o maior interessado era o Sporting na ânsia de recuperar a eliminatória. No entanto não conseguiu por dificuldades de construção próprias, mas também pela boa oposição do meio-campo portista. Do lado contrário o FC do Porto defendia, controlava e partia em contra ataques perigosos, onde aliás surgiu a melhor oportunidade da primeira parte, com Zaidu a surgir sozinho frente a Adam, a rematar cruzado, mas com falta de pontaria saindo a bola ao lado do poste esquerdo de um guardião já batido.

Oportunidade de Zaidu aos 37m

Uma nota negativa ainda, para uma primeira parte algo quezilenta, o que também não era de estranhar depois do último encontro entre estas equipas aqui, para a Liga.

Na metade completar seria de esperar que os Leões surgissem mais espevitados, sob pena de serem eliminados da competição, e log aos 50 minutos tiveram uma excelente oportunidade por Matheus Nunes que apareceu sozinho frente a Marchesin que se lhe opôs com classe e assim evitou o golo dos forasteiros.

Oportunidade de Matheus Nunes aos 50m

Mediante este perigo, o FC do Porto pareceu ter acordado e tão bem o fez que só depois de estar a vencer é que o Sporting voltou a conseguir chegar à área, embora sem criar perigo evidente. Nesse entretanto, os Dragões estiveram instalados no meio campo adversário, responderam pouco depois com bons remates de Fábio Vieira, e duas vezes seguidas por Vitinha, mas seria um recém entrado Toni Martinez a fazer o golo, com apenas dois toques na bola após a sua entrada, quando surgiu dentro da área, desmarcou-se com classe, e rematou cruzado sem qualquer hipótese de defesa para o guardião do Sporting.

Otávio na condução das bola

Com esta vitória o FC do Porto fica apurado para a final da Taça de Portugal, onde jogará com o Tondela, que pela primeira vez consegue essa presença. Para Sérgio Conceição será a terceira presença na Final da Taça, igualando um recorde que era de Jesualdo Ferreira.