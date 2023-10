Liga do Campeões: No Dragão, Baró infeliz, Barcelona vencedor

O jogo começou com calculismo de ambas as equipas o que valeu para toda a primeira parte onde houve oportunidades, de parte a parte, mas sem grande domínio de nenhuma das equipas. O empate a zero ao intervalo seria aceitável mas Romário Baró falhou um passe e Gundogan aproveitou, executando de imediato um passe de morte para Ferrán Torres que, sem hesitar bateu Diogo Costa, em cima do minuto 45.





A perder ao intervalo o FC do Porto precisava de regressar com maior atitude, e foi conseguindo, através de algum domínio e de lances em que poderia ter marcado por uma mão cheia de vezes, mas no futebol só contam as que entram e os Dragões não o conseguiram, com exceção de um espetacular pontapé de bicicleta de Taremi que merecia outro desfecho, mas estava, de facto, fora de jogo.





Manteve-se o resultado negativo, e com isto o Barcelona soma 6 pontos, enquanto o FC do Porto fica empatado com o Shaktar com 3 pontos.

Foi o regresso do clube da Catalunha ao Dragão, renascido após alguns anos menos bons, com o título de campeão do país vizinho, e com dois portugueses recém-chegados, Cancelo e João Félix, a reforçar, bem, as suas fileiras, de tal forma que em nove jogos ainda não tinha perdido nenhum. Nas deslocações ao Dragão, os catalães ficam agora empatados 2-2 em vitórias, mas em contrapartida nos últimos 5 encontros o Barcelona venceu sempre. Já na totalidade dos nove confrontos a vantagem catalã é agora de 6-3.

Do lado do FC do Porto havia um registo de cinco vitórias consecutivas na fase de grupos, mas o resultado de hoje quebrou esse ritmo.