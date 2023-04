AEP coloca a Europa em Rede e partilha as melhores práticas que dão vida aos territórios do Norte de Portugal e da Galiza

A 19 de abril, a AEP – Associação Empresarial, Câmara de Comércio e Indústria foi palco do IX Encontro das Redes Europeias no Norte de Portugal e na Galiza, numa iniciativa que se afirmou como o motor de diálogo entre as diversas entidades localizadas na região transfronteiriça.

Numa organização conjunta da AEP e da Deputación de A Coruña, o Encontro promovido em formato híbrido reuniu cerca de 40 participantes que, numa manhã, abordaram os desafios atuais e partilharam casos de sucesso e boas práticas transfronteiriças que irão seguramente potenciar cooperações futuras frutíferas para as empresas em particular e para a Comunidade em geral.

Como keynote speaker do evento, Irene Mandl – Head of Unit na European Labour Authority, dedicou especial atenção ao Relatório EURES 2022 sobre escassez de mão de obra e excedentes apresentado em Bruxelas no final do mês de março e que tem particular relevância para o mercado interno e o trabalho prático de todas as Redes Europeias (relatório disponível em https://www.ela.europa.eu/sites/default/files/2023-03/eures-labour-shortages-report-2022.pdf).

A Eurorregião Norte de Portugal – Galiza é uma experiência pioneira na cooperação territorial e é também uma das mais antigas estruturas de cooperação no âmbito europeu. A notoriedade alcançada pela cooperação transfronteiriça no espaço europeu e pelas iniciativas de diferente natureza promovidas pelas Redes presentes no evento de dia 19 de abril (Enterprise Europe Network, Erasmus para Jovens Empreendedores, EURES, Eurodesk e Europe Direct) ilustra o alcance do conceito da Eurorregião, que tem sabido coexistir e impulsionar inúmeras iniciativas de cooperação territorial ao longo do espaço transfronteiriço, tornando-a mais competitiva

Nesta jornada de trabalho foi notório, não só o papel fundamental do trabalho colaborativo para mitigar o efeito fronteira e construir uma ampla zona franca capaz de dinamizar a cooperação de proximidade, mas também a capacidade das Redes para contribuir para o crescimento das regiões de ambos países, proporcionando à Eurorregião o sentimento de capacidade e de utilidade percecionado pelas pessoas que vivem e trabalham nas regiões transfronteiriças que atinge já uma dimensão que ultrapassa os 6 milhões de habitantes.

