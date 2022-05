Alugar o seu apartamento durante as férias: saiba como fazê-lo

Depois de uma pandemia que trouxe constrangimentos financeiros a todos nós e, agora, uma inflação galopante que promete retirar-nos poder de compra, todas as formas de conseguirmos uma fonte de rendimento extra será sempre bem-vinda.

Uma das formas de o conseguir pode passar pela rentabilização de um imóvel que se situe numa zona rural, balnear ou numa cidade com elevado interesse turístico através de um arrendamento de curta duração.

Depois de dois anos em quase stand-by, todas as previsões apontam para um 2022 em cheio para o Turismo, algo que está a ser corroborado, por exemplo, pelo número de bilhetes emitidos para voos com destino a Portugal que, segundo o Turismo de Portugal, em abril, disparou 500% face a igual período de 2021.

Assim, se pretende aproveitar o regresso em força dos turistas para rentabilizar um imóvel seu torna-se, antes de mais, saber como o pode organizar para que possa efetuar o aluguer para férias de uma forma estruturada, segura e legal, garantindo a melhor experiência para si e para os seus clientes independentemente de conduzir o processo sozinho ou com o apoio de um serviço de gestão de alojamento local, como é o caso da GuestReady.

Criada com o objetivo de facilitar a vida a quem deseja transformar um imóvel em alojamento local (AL), esta startup internacional que já faz a gestão de apartamentos turísticos no Porto, Lisboa e outras zonas do país, esforça-se por garantir que todos os detalhes estão assegurados para que os hóspedes tenham uma ótima experiência durante a sua estadia através de soluções “chave-na-mão”.

Soluções estas, que o vão ajudar a aumentar a sua renda e a reduzir a sua carga de trabalho com a gestão das operações diárias do seu Airbnb e outras plataformas de aluguer de curto prazo, incluindo tratar do anúncio online, fotografia, gestão de preços, comunicação com clientes (24/7), limpeza, lavandaria, produtos de higiene pessoal e check-in dos hóspedes.

Requisitos para alugar apartamentos turísticos

Apesar dos rendimentos extra que o arrendamento de curta duração lhe pode trazer, há alguns requisitos a que deve prestar atenção.

Documentação

Quer se trate de um arrendamento de curto-prazo ou de longo-prazo, estes processos requerem o cumprimento de normas legais.

Assim, para alugar a sua casa ou apartamento durante as férias, terá que registar o imóvel no município onde está localizado como espaço de Alojamento Local (AL), integrada numa das quatro categorias atualmente existentes: casa, apartamento, casa de hóspedes ou quarto.

Para se candidatar a este registo, deve solicitar uma licença de arrendamento, mediante o preenchimento de um formulário eletrónico.

Caso cumpra todos os requisitos, o seu número de registo será posteriormente fornecido pela Autoridade Tributária (AT).

Caraterísticas do imóvel

Para conseguir a tão ambicionada licença de “Alojamento Local”, o seu imóvel terá de ter determinadas características e respeitar certos requisitos.

Existem os vários aspetos que podem ser alvo de inspeção pelas autoridades competentes quando se promove o arrendamento de curto e médio prazo em casas para férias estão a verificação do estado de conservação do edifício, as ligações à rede de água e ao sistema de esgotos e a higienização do espaço (que deverá ser semanal e a cada mudança de hóspedes).

A isto soma-se a obrigatoriedade de ter mecanismos e instrumentos de segurança (como o extintor, cobertor de incêndio, kit de primeiros socorros), assim como a informação de contacto para números de emergência nacionais (incluindo o 112) visíveis para os hóspedes.

O seu imóvel deverá ainda ser detentora de um seguro de responsabilidade civil e de um livro de reclamações e informações sendo ainda recomendável que ao alugar a sua casa ou apartamento para férias, deixe ainda informação aos inquilinos sobre as normas de utilização da casa.

Anúncio online do arrendamento de curta ou longa duração

Como referimos anteriormente, anunciar e gerir um alojamento local é algo que se torna mais simples se puder contar com ajuda de profissionais especializados, uma vez que, como se pode imaginar, com tanto trabalho nas mãos de uma só pessoa, a possibilidade de cometer erros prejudiciais ao negócio, tais como a sobreposição das reservas ou cancelamentos de última hora, tem tendência a aumentar.

Assim, pode optar por entregar a gestão do seu apartamento a uma empresa como a GuestReady, não só pode deixar de se preocupar com processos desgastantes como a gestão de preços, comunicação com clientes (24/7) ou o check-in dos hóspedes, como também pode contar uma ajuda profissional na criação e gestão de anúncios online nos canais oficiais tornando todo o processo de aluguer do seu imóvel mais imediato e menos moroso.

Artigo com a colaboração de Unik-SEO – Digital Marketing Agency