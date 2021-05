Socialistas da Maia escolhem Teresa Almadanim como candidata

Ontem à noite o nome de Teresa Almadanim foi o mais votado para encabeçar a candidatura socialista à CM Maia, o que deixa Francisco Vieira de Carvalho “órfão” do principal apoio que tinha.

A concelhia maiata do Partido Socialista reuniu ontem, 6 de Maio de 2021, para decidir o candidato à CM Maia que vai indicar à Federação Distrital e à Nacional.

O Maiahoje sabe de fonte segura que na reunião estiveram, pelo menos, dois nomes em cima da mesa, o de Teresa Almadanim e de Francisco Vieira Carvalho, sendo que uma alegada sondagem, em termos de visibilidade, dava um empate técnico aos dois nomes em disputa.

«A contagem de “espingardas” dá uma margem mínima a um dos candidatos, e todos os votos vão ser importantes. Vai ser uma noite longa certamente de discussão, que espero seja elevada e revele o melhor para o Partido Socialista e para a Maia», disse um dos membros antes da reunião.

Teresa Almadanim, era supostamente o nome preferido pela maioria «com todas as vantagens», até porque é socialista, mulher, um excelente currículo e quer «unificar o partido para o tornar mais forte e ganhar as eleições», mas há ainda quem apoie o independente Francisco Vieira de Carvalho. «Vieira de Carvalho, seria o candidato “natural”, mas as suas declarações em Tribunal, afirmando que participou no favorecimento de uma construtora num contrato público e as suas actividades de consultadoria, puseram muitos camaradas revoltados e até o juiz disse que roçava a corrupção. O facto de fazer uma espécie de “chantagem” (apresentando a sua candidatura antes do PS se pronunciar) e as recentes gafes do seu amigo Jaime Pinho, colocaram a defesa desta hipótese muito difícil», disse o nosso interlocutor ainda antes da decisão.

O Maiahoje, entretanto, sabe que ontem à noite o nome de Teresa Almadanim foi o mais votado e que seguirá esta indicação para a Distrital e a Nacional, o que deixa Francisco Vieira de Carvalho “órfão” do principal apoio que tinha.

Com este desfecho outra questão também se coloca: Será que Vieira de Carvalho dará continuidade à sua decisão e levará em frente a candidatura apresentada?



Quem é Teresa Almadanim

Ana Teresa d’Oriol Pena Mouzinho Almadanim, fez 50 anos a 14 de Fevereiro e é natural de S. Sebastião da Pedreira, Lisboa. Filha do Engenheiro João Rafael de Vasconcelos Mouzinho Almadanim, tem quatro filhos, a saber, os trigémios Catarina, Francisco e Nazaré (de 17 anos) e ainda João Rafael (de 15 anos).

Viveu no Alentejo e Sintra até 1995, altura em que escolheu a freguesia de S. Pedro Fins, na Maia, como sua terra adotiva.

Durante 26 anos aprendeu a ser maiata e foi na Maia que nasceram os seus quatro filhos, representando a Maia a sua identidade.

Os 26 anos de vivencias maiatas permitiram inúmeras ligações de amizade e profissionais, promovendo um grande conhecimento da realidade do concelho. Conhece a cultura, as potencialidades e as oportunidades a desenvolver. Conhece os hábitos, os recantos, os gostos e o orgulho em ser maiata.

Teresa Almadanim é, atualmente, Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Paraguai-Portugal, cargo que ocupa a convite da Embaixada do Paraguai em Portugal e pelo qual mantém relações muito próximas com o governo paraguaio, nomeadamente pelas suas constantes deslocações ao país em prol do crescimento económico e intercambio cultural de Portual e do Paraguai.

Acumula a presidência da CCIPAR com a docência universitária. Desenvolveu uma carreira como docente no ISCTE e no ISEG e trabalhou como consultora internacional na área de Gestão e Marketing na Ásia e na América do Sul, sendo que o seu trabalho neste último continente levou ao estreitamento das suas relações com o Paraguai.

Ao longo da sua carreira, Teresa Almadanim foi executiva em empresas como a Ogilvy & Mather ou o grupo Amorim. O seu percurso levou-a também a ser empresária, liderando a Ask Two (empresa sediada na Maia) por mais de uma década.

O seu percurso profissional passou pela Europa, Ásia, América do Norte, Médio Oriente e América Latina, tornando-a num globetrotter, com ampla experiência e conhecimento do mercado internacional.

Teresa Almadanim é licenciada em Organização e Gestão de Empresas pela Universidade Moderna de Lisboa e pós-graduada em estudos avançados em Gestão pelo ISCTE. É doutoranda em Gestão (vertente Marketing) também no ISCTE.