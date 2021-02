Maia! A cidade com futuro.

Maiato por adoção da Família Nogueira, há 45 anos. Nos anos 90 fiz a locução do Programa da Lidador sobre viagens (com Jorge Silva, Ângelo Jorge) ”Vamos Falar de Férias”. Passarei a mensagem positiva, de felicidade e de satisfação que é na verdade, a única certeza de que a nossa vida não é inútil. Pertence ao distrito do Porto, Região Norte e sub-região da AMP. O município é limitado pela Trofa/Stº Tirso, Valongo, Gondomar, Porto, Matosinhos e por Vila do Conde. A Maia recebeu Foral em 1519, apesar de existirem vestígios pré-históricos da presença humana e a referência a um domínio romano. A história da cidade confunde-se com o destino de Portugal durante o processo de independência, com destaque para Gonçalo Mendes da Maia “O Lidador”. A 2ª Invasão Francesa passou por cá com o exército de Napoleão Bonaparte (General Soult). A Ver. Liberal (1820) passou pela Maia. D. Pedro I, 1º Imperador do Brasil e Regente desembarcou…na Maia. Foi a 1ª região em Portugal, que viu a bandeira liberal triunfar. As festas são atrativas e começam pelas Janeiras, sem esquecer os conhecidos Reiseiros da Maia. Nogueira revive as festividades da Nª Sª da Hora (procissão de canastras florais) – tradição associada ao séc. XVIII. A festa da Campa do Preto, em honra do Santo, mártir que deu o nome à povoação de Gemunde. Monumentos a visitar: Mosteiro Divino Salvador de Moreira; Igreja de Nª Sª da Maia; Santuário Nª Sª do Bom Despacho; Pirâmides da Maia (terror dos paraquedistas); Portas da Maia; Pr. Dr. José Vieira de Carvalho; Estátua do Lidador; Torre do Lidador; Fórum; o Edifício da CM; Quinta da Gruta; Jardim Zoológico; Museu História e Etnologia da Terra; Pr. Exército Libertador; Quinta da Caverneira; Mosteiro de Águas Santas entre os Parques naturais, como o de Avioso. A agricultura teve um papel importante para o crescimento da cidade, onde o concelho teve relevo na produção e no abastecimento da cidade do Porto e arredores, com os produtos da terra. A indústria surge em 1866, com a fábrica de moagem de cereais a vapor. No sec. XX (anos 70) foi construída a Zona Industrial da Maia. Os serviços tomaram conta da Maia onde empresas nacionais se estabeleceram: Sonae, Efacec, CTT e a Wipro. Destaco 2 dos aspetos comuns na heráldica das da Maia: escudo de ouro, feixe de três espigas de trigo de verde, atado de vermelho, entre uma cruz dos Templários e uma cruz da Ordem de Malta, vermelho; chefe de negro com uma águia de ouro sainte; campanha diminuta ondada de azul, carregada de uma burela ondada de prata. Coroa mural de prata de cinco torres. Clima agradável, a cidade atrai cada vez mais estrangeiros que sonham em viver na Europa. Muito além do lugar para viver, procuram qualidade de vida: segurança; tempo livre com a família e ofertas de trabalho. A Maia oferece o centro do Mundo! A vida é maravilhosa se não se tem medo dela.