Liga: Panteras derrotadas em casa (1-4) por Dragões

Chegada a 13° jornada da Liga, foi a vez do Boavista FC receber o FC do Porto, respetivamante nono e segundo classificado sendo também o último jogo antes da paragem para o campeonato do mundo.





O FC do Porto entrou balanceado no ataque e nos primeiros 15 minutos teve três oportunidades de marcar. A primeira defendida pelo guarda redes do Boavista, a segunda quando Evanilson servido por Uribe perde completamente a noção do local onde se encontrava e remata de cabeça mas ao lado, e a terceira por Taremi em remate cruzado mas ao lado da baliza de Bracali. Com o decorrer do tempo o FC do Porto foi perdendo a velocidade enquanto o Boavista se foi posicionando melhor no campo e conseguiu aliviar a pressão do primeiro quarto de hora.

Aos 40 minutos na sequência da marcação de um canto Evanilson aparece ao primeiro poste a desviar de cabeça para o centro da área, onde surge Marcano a desviar para o fundo da baliza, fazendo o primeiro da partida, e terceiro do espanhol nos últimos jogos.

Evanilson desvia

Marcano remata…

…e festeja o golo Sequência do golo de Marcano

Logo a seguir o jogo terminou sem mais alteração do marcador, ou nota de realce, para além de uma lesão de Evanilson que o impediu de regressar, surgindo Toni Martinez no seu lugar.

Com o reinício o Boavista surgiu mais afoito, e conseguiu algumas jogadas de perigo junto da baliza de Diogo Costa, incluindo vários cantos seguidos, no entanto a verdadeira oportunidade de golo surgiu aos 55 minutos por Toni Martínez que surgiu na direita e rematou às redes laterais de Bracali.

Logo a seguir Reggie Canon carregou Galeno levando o segundo amarelo, e consequente expulsão. No seguimento dessa jogada foi a vez de Bruno Lourenço carregar Eustáquio à entrada da área, mas do livre marcado por Taremi nada resultou pois a bola bateu na barreira.

Aos 63 minutos, Otávio lança para Taremi que deixa de cabeça para Eustáquio e à entrada da área remata sem hipótese para Bracali, somando o segundo da partida e do canadiano em jogos consecutivos.

Remate de Eustáquio

Festejo do golo Sequência do segundo da partida

O terceiro poderia ter surgido por Taremi que em lançamento de Diogo Costa ficou praticamente a sós com Bracali, mas incomodado pelo defesa não conseguiu efetuar o remate.

Não conseguiu Taremi mas aos 75 minutos conseguiu Bosenick que rematou do meio da rua com extrema força fazendo a bola embater no poste direito do Diogo Costa, que bem tentou chegar mas não conseguiu.

Aos 82 minutos foi Otávio a fazer uma assistência para Galeno que aproveitou , correu, entrou na área, e rematou sem defesa fazendo o terceiro da partida.

Remate de Galeno frente a Bracali

Festejos do golo Registo do terceiro do FC do Porto

Em cima dos 90 minutos o Boavista beneficiou de um pontapé livre à entrada da área, e na marcação Gorré conseguiu bater Diogo Costa com uma bola forte, rasteira e colocada junto ao poste direito de Diogo Costa, fazendo o golo de honra dos axadrezados.

Grande remate e golo de Gorré, a fazer o tento de honra dos axadrezados

Bola ao centro, lançamento em velocidade de Galeno que mais rápido que a defesa surge frente a Bracali e faz o quarto da equipa, e o seu segundo na partida.

A alegria de Galeno pelo bis na partida

Com este resultado os Dragões encurtam a distância de 8 para 5 pontos, à condição, e de alguma forma pressionam o primeiro classificado, Benfica, para o seu jogo nesta jornada.