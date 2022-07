A doença silenciosa, não se deixe surpreender pelo Aneurisma da Aorta Abdominal (AAA)

O Aneurisma da Aorta Abdominal (AAA) é maioritariamente silencioso, pelo que habitualmente o próprio doente desconhece a sua condição clínica. Desta forma, é muito comum somente detetar-se este problema em exames de rotina, como por exemplo, uma ecografia ou TAC abdominal. Contudo, nalguns casos, os doentes sentem uma pulsatilidade abdominal que os próprios descrevem como “sentir o coração na barriga”.

O AAA tem uma prevalência bastante baixa, contudo, a taxa de letalidade após a rotura deste tipo de aneurisma é extremamente elevada. Estima-se que em Portugal três em cada quatro doentes com rotura de AAA não sobrevivem, e mais de um terço dos pacientes não chegam sequer ao hospital. Por todas estas razões é importante estar-se ciente sobre o que é o aneurisma da aorta abdominal.

O que é o Aneurisma da Aorta Abdominal?

A aorta é a maior artéria do corpo humano responsável por transportar o sangue do coração para o corpo. Um aneurisma é uma dilatação de uma artéria ou de uma veia. Portanto, o aneurisma da aorta abdominal é uma dilatação aneurismática da aorta que passa pelo abdómen.

Os principais fatores de risco associados ao desenvolvimento do aneurisma da aorta abdominal são:

tabagismo;

sexo masculino;

hipertensão arterial;

idade (prevalência aumenta com a idade).

Quais são as principais causas desta doença?

A principal causa do AAA é a aterosclerose, ou seja, um processo responsável pelo desenvolvimento de placas ricas em gordura, cálcio, e outras substâncias que se acumulam na parede das artérias e que podem fragilizar a parede arterial.

No entanto, existem outras causas, tais como:

Lesões na aorta (muitas vezes provocadas por acidentes de viação);

Doenças que inflamam a aorta (aortite);

Infeções, como a sífilis;

Hereditariedade.

Quais são os sintomas de um Aneurisma da Aorta Abdominal?

O aneurisma da aorta abdominal é por norma assintomático. Por vezes, o doente constata uma sensação de pulsação no abdómen e nada mais.

Quando o AAA manifesta sintomas como uma forte dor abdominal ou dor nas costas (dor lombar) sem motivo aparente estamos perante um AAA sintomático, com maior risco para rotura. Um doente com diagnóstico conhecido de AAA que apresente estes sintomas de dor deve recorrer rapidamente ao serviço de urgência.

Por outro lado, no caso de rotura do aneurisma pode-se sentir:

Dor abdominal, principalmente sobre a área do aneurisma;

Dor lombar repentina e sem causa aparente;

Perda de consciência súbita;

Queda abrupta da pressão arterial.

Como é feito o diagnóstico desta doença?

Assim que existirem sinais suspeitos de um Aneurisma da Aorta Abdominal, o médico poderá solicitar exames para confirmar o diagnóstico. Os mais comuns são:

Ecografia abdominal;

Tomografia computadorizada (TAC);

Ressonância magnética;

A sociedade europeia de cirurgia vascular recomenda a realização de uma ecografia abdominal a todos os homens com 65 anos de idade para rastreio do AAA.

Como é o tratamento do Aneurisma da Aorta Abdominal?

Depois de diagnosticado, os especialistas irão ter em consideração diferentes fatores, em particular os sintomas e o diâmetro do aneurisma, para definir qual o tratamento mais adequado.

Geralmente, quando um aneurisma é assintomático e tem menos de 5.5 cm de diâmetro não tem indicação cirúrgica. Nestes casos, é recomendada a cessação tabágica e a prescrição de medicamentos para controlo de fatores de risco cardiovascular, como a hipertensão arterial e dislipidemia (colesterol elevado). No entanto, se o aneurisma for maior, sintomático ou tiver crescido bastante num curto período de tempo será muito provavelmente submetido a cirurgia vascular.

O tratamento do Aneurisma da Aorta Abdominal pode ser por cirurgia aberta ou minimamente invasiva (endovascular). Para decidir qual o tipo de cirurgia mais adeuqado, o médico irá ter em conta fatores como a idade, o estado de saúde em geral do doente e a extensão do aneurisma.

Se o aneurisma romper, a cirurgia de emergência poderá salvar a vida do doente. Caso contrário, o aneurisma é fatal.

Acompanhamento após a cirurgia do Aneurisma da Aorta Abdominal

É importante haver um acompanhamento no período pós-operatório de um AAA para o resto da vida, de modo a se poder identificar eventuais complicações que possam surgir com o tempo.

