Recordes nacional, regionais, pessoais e uma marca de qualificação

Maia Atlético Clube (Maia AC) bate recordes no Torneio de Ano Novo em Pista Coberta, em Braga.

No Torneio de Ano Novo em Pista Coberta que decorreu no Altice Arena, em Braga, a participação maiata não poderia ter tido melhor presença ao serem alcançados nove recordes pessoais, uma marca de qualificação para os nacionais de juvenis, três recordes regionais e um record nacional da Guiné Bissau.

Os principais destaques vão para os resultados obtidos, na distância de 2000 metros, por Lia Lemos, 2ª na série principal, que estabeleceu um novo record pessoal e record regional júnior com a marca de 6.16,52, Maria Avelino, na serie 2 foi 1ª, com um novo record pessoal e record regional de juvenis com a marca de 6.41,31 e Tomás Azevedo, 3º na serie principal, bateu record pessoal e record regional júnior com a marca de 5.33,41 minutos. Por último o destaque para o nosso atleta de Cátio, Guiné-Bissau, Braima Dabó, que venceu a serie 2 dos 2000 metros com a marca de 5.53,87 estabelecendo um novo record pessoal e record nacional da Guiné Bissau.

Resumo dos outros atletas por prova:

60 metros Iniciados Femininos

Matilde Caldas – 4ª na serie 1 – 8.89 segundos

60 Metros Juvenis / Veteranos

Pedro Silva – 1º na serie 1 – 7.01 segundos

Miguel Miranda – 4º na serie 1 – 7.29 segundos

Diogo Guerra – 5º na serie 1 – 7.30 segundos

Tiago Miranda – 2º na serie 3 – 7.50 segundos

1000 Metros – Infantis / Iniciados

Catarina Brito – 2ª serie 1 – 3.08,04

Rafaela Sá – 7ª serie 1 – 3.21,20 Novo RP

Sofia vieira – 8ª serie 1 – 3.23,50 Novo RP

João Silva – 8º Serie 1 – 3.27,25

2000 Metros – Juvenis / Veteranos

Mariana Regalo – 4ª serie 1 – 6.46,24 Novo RP

Bruno Silva – 8º serie 1 – 5.50,64

300 Metros Juvenis

Flávia Silva – 3ª serie 1 – 44.85 segundos Novo RP e Marca Qualificação Juvenis

Carina Alves – 4ª serie 2 – 47.40 Novo RP

Miguel Regalo – 3º serie 1 – 39.15 Novo RP

400 Metros – Juvenis / Veteranos

Tomás Baptista – 4º serie 2 – 54.78 segundos

Foto: DR/António Sousa Photography