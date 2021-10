A participação é gratuita e o prazo de inscrição termina no próximo dia 15 de outubro.

A AEP- Associação empresarial de Portugal, Câmara de Comércio e Indústria, na qualidade de parceira da rede EURES-T G-NP, convida os seus associados a inscreverem-se e a participar na OnEJob2021 – 2ª edição da Feira Europeia de Emprego Online para Graduados, que terá lugar na plataforma www.europeanjobdays.eu/OnEJob2021 nos próximos 28 e 29 de outubro.

Este evento é organizado pelas Universidades de Vigo e de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) e o EURES Transfronteiriço Galícia-Norte de Portugal, em colaboração com o IEFP/EURES Portugal, e tem como objetivo aproximar empresas que tenham necessidade de recrutamento e a academia com candidatos a emprego altamente qualificados.

Na verdade, sem sair da sua empresa, terá acesso a:

– Criar / atualizar o perfil da sua empresa: registe-se diretamente como expositor(a)

– Promover as suas ofertas de emprego / estágio / investigação em Portugal, Espanha, na Europa (com maior enfoque nas línguas / países que mais lhe interessam)

– Interagir com potenciais candidatos em “chat” individual no dia do evento

– Agendar e participar em entrevistas de recrutamento online com candidatos pré-selecionados, durante a feira ou na semana seguinte (até 5 de novembro)

– Participar no Programa do evento com uma apresentação da sua empresa e das suas necessidades de recrutamento (em direto, 15 minutos no máximo).

O evento terá o inglês como principal idioma de trabalho – embora possa também utilizar o português ou o espanhol.

Para mais informações, contactar: EEN na AEP

Eugénia Castro de Sousa| Susana Pinto

Tel.: +351 22 998 15 00