Liga dos Campeões: FC do Porto vence 2-0, e renova a esperança no apuramento

Ao terceiro jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões deste ano, o Futebol Clube do Porto começava com zero pontos, e de vencer o jogo de maneira a entrar na corrida à passagem aos oitavos de final. Apesar da necessidade de marcar, nos primeiros 10 minutos, o FC do Porto praticamente não se aproximava da baliza adversária, e foi o Leverkusen que teve uma oportunidade por volta dos 6 minutos que se repetiu aos 9. Logo a seguir volta a ser Diaby a provocar pânico na grande área portista, com Hudson-Odoi a marcar mesmo, mas viria a ser invalidado pelo árbitro, por falta sobre Pepê.

A partir daí o FC do Porto começou a controlar melhor o jogo, e o Bayern deixou de ser tão perigoso mas só aos 27 minutos é que conseguiu aproximar-se da baliza contrária, numa jogada que inclusivamente reclamou penalti por empurrão a Evanilson, não considerado pelo árbitro..

Mas foi apenas um fogacho pois o Bayern voltou a ter posse de bola, e aos 36 minutos foi Frimpong que rematou com perigo na direita fazendo a bola passar à frente da baliza de Diogo Costa.

Respondeu o FC do Porto aos 39 minutos numa jogada em que Uribe remata potente ao ângulo, só que o guardião alemão foi buscar com um tremendo salto desviando para canto.

Não entrou aí fazendo-o logo a seguir numa jogada rápida, de contra ataque, Taremi conseguiu marcar mas o árbitro alertado pelo VAR foi verificar, e acabaria por invalidar o golo, e, …. assinalar grande penalidade contra o FC do Porto por uma mão na bola de David Carmo, no início dessa jogada de ataque, após instruções do VAR e verificação do árbitro.

Na marcação Patrick Schik remataria sobre o lado direito da baliza, mas Diogo Costa adivinhou o lado e defendeu com valentia, mantendo o nulo que se registava ao intervalo, com mais posse dos Alemães (57%), perante um FC do Porto autenticamente manietado pelo Leverkusen.



Penalti para o Leverkusen, defendido por Diogo Costa

No reatamento Sérgio Conceição tirou Bruno Costa e fez entrar Otávio e o FC do Porto começou a jogar no meio-campo do adversário, criando diversas jogadas de perigo mas sem oportunidades evidentes de golo.

Aos 61 minutos saiu Wendell e João Mário para entrada de Galeno e Zaidu. Pouco depois numa jogada na área Evanilson tenta rematar e parece impedido, contudo o árbitro nada assinala. Na jogada seguinte há um cruzamento de Taremi, depois de fugir pela direita, e cruza com qualidade, correspondendo ao segundo poste Zaidu, onde surge de cabeça a fazer o golo.



Remate e golo de Zaidu, o primeiro da partida

O Leverkusen sofreu, mas não desistiu do jogo e manteve uma toada de pressão no meio-campo portista, contudo seria o FC do Porto a surgiu várias vezes em jogadas de perigo, e dessa forma acabou por ser natural quando Taremi, mais uma vez ele, avançar no terreno, cruza rasteiro para a áerea onde surge Galeno a rematar para aumentar a vantagem e de dois golos e a segurança que a mesma proporciona.



2-0 por Galeno

Pouco depois o jogo terminou e com este resultado o FC do Porto soma três pontos, os mesmos que o seu adversário desta noite, e o Atlético de Madrid, ficando apenas o Brugges destacado com 9 pontos, que assim se torna o principal favorito a seguir em frente.

Um destaque especial para o apoio que o público dedicou a Taremi, e à sua luta pelos direitos das mulheres no Irão, com a colocação de diversas faixas com palavras de apoio, bem como a bandeira do seu país.