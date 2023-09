Volvo declara fim do Diesel em 2024

A Volvo Cars marcou presença na Semana do Clima em Nova York, evento que se apresenta como uma plataforma de ligação e divulgação, com foco no cumprimento das metas climáticas e na necessidade de aumentar os compromissos assumidos por empresas, governos e organizações. A Semana do Clima de Nova York acontece de 17 a 25 de setembro de 2023.

Segundo a empresa até 2030 planeiam vender apenas carros totalmente elétricos e até 2040 pretendem ser uma empresa com impacto neutro no clima «essa meta para a eletrificação total representa um dos planos de transformação mais ambiciosos de qualquer fabricante de automóveis tradicional», dizem.

«Para sublinhar o nosso compromisso com essas ambições, hoje, na Semana do Clima de Nova Iorque, anunciamos o fim da produção de todos os modelos Volvo Car movidos a diesel até ao início de 2024. Dentro de alguns meses, o último carro Volvo movido a diesel terá sido construído, tornando a Volvo Cars um dos primeiros fabricantes de automóveis a dar este passo» diz a marca em nota de imprensa, acrescentando que «este marco segue a nossa decisão do ano passado de abandonar o desenvolvimento de novos motores de combustão. Em novembro de 2022, vendemos a nossa participação na Aurobay, a “joint venture” que abrigava todos os nossos ativos restantes em motores de combustão. Não gastamos nem mais um único cêntimo do nosso orçamento no desenvolvimento de novos motores de combustão interna. Os motores elétricos são o nosso futuro e são superiores aos motores de combustão: geram menos ruído, menos vibração, menos custos de manutenção para os nossos clientes e zero emissões de escape», afirma Jim Rowan, CEO da Volvo Cars que acrescenta «estamos totalmente focados na criação de um amplo portfólio de carros premium totalmente elétricos que cumpram tudo o que os nossos clientes esperam de um Volvo – e são uma parte fundamental da nossa resposta às alterações climáticas», disse Jim Rowan.

Uma necessidade urgente de ação

«Estamos totalmente apostados na eletrificação porque é a coisa certa a fazer. O recente relatório Global Climate Stocktake publicado pelas Nações Unidas sublinhou a urgência da emergência climática enfrentada pela humanidade, bem como a necessidade de acção. O que o mundo precisa agora, neste momento crítico para o nosso planeta e para a humanidade, é de liderança», afirma Jim Rowan, que apela «é chegada a hora de os líderes industriais e políticos serem fortes e decisivos e apresentarem políticas e ações significativas para combater as alterações climáticas. Estamos empenhados em fazer a nossa parte e encorajar os nossos pares, bem como os líderes políticos de todo o mundo, a fazerem a sua».

O diesel deixou de ser «o pão com manteiga»

A decisão por parte da Volvo de eliminar completamente os motores diesel até ao início de 2024 ilustra a rapidez com que tanto a indústria automóvel, como a procura dos clientes, estão a mudar face à crise climática «há apenas quatro anos, o motor diesel era o nosso pão com manteiga na Europa, tal como acontecia com a maioria dos outros fabricantes de automóveis. A maioria dos carros que vendemos no continente em 2019 eram movidos por motor diesel, enquanto os modelos eletrificados estavam apenas começando a deixar a sua marca. Essa tendência inverteu-se em grande parte desde então, impulsionada pelas mudanças na procura do mercado, por regulamentações de emissões mais rigorosas, bem como pelo nosso foco na eletrificação. A maior parte das nossas vendas na Europa consiste agora em automóveis eletrificados, com motorização totalmente elétrica ou híbrida plug-in», dizem em comunicado.