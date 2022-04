Liga: SC Braga vence 1-0 o FC do Porto, e restabelece incerteza sobre quem será Campeão

Queimando os últimos cartuchos desta edição da Liga Portugal, em dia de comemorações do 48° Aniversário da revolução de Abril, o SC Braga recebeu o principal candidato ao título, por força dos 9 pontos de vantagem sobre o Sporting, quando já só faltavam 12 em disputa.

Para a equipa da casa o quarto lugar estava praticamente consolidado, uma vez que já lhe seria impossível chegar ao terceiro, e mesmo se não pontuasse hoje, dificilmente seria alcançado pelo Gil Vicente, a boa surpresa deste ano, bastando-lhe conquistar um ponto nos três jogos seguintes.

Já o FC do Porto, até poderia perder, mas correria riscos desnecessários caso o seu perseguidor vencesse o jogo no Bessa, logo a seguir.

Assim, embora não decidindo muito, ninguém queria perder, até pela rivalidade que vem crescendo entre Arsenalista e Dragões, desde que os primeiros se alcandoraram a outsider dos três grandes de Portugal, e especialmente depois que disputaram em 2011 uma final europeia em Dublin.

Numa bela tarde de primavera, perante um estádio bem composto de público, foi o FC do Porto que assumiu as despesas do jogo sem contudo fazer grande pressão ou sequer chegar com perigo à baliza adversário. Na verdade só aos 25 minutos poderia ter marcado num auto golo de Paulo Oliveira, a que o guardião bracarense se opôs com eficácia mesmo em cima da linha. Na resposta foi a vez de Castro falhar por pouco a interceção a um cruzamento. E perigo a sério foi mesmo da parte do Braga quando aos 40 minutos Ricardo Horta rematou de primeira, de fora da área, em posição frontal fazendo o esférico embater com estrondo na trave da baliza de Diogo Costa, que já se encontrava batido. Como se não bastasse pouco depois seria Abel Ruiz a pôr à prova o guardião portista, que não falhou ao encontro e à defesa, difícil, mas com sucesso.

Disputa de bola

Até ao intervalo a posse de bola foi o sinal mais do FC do Porto, com 64%, mas as melhores oportunidades couberam à equipa da casa.

Oportunidade de Evanilson a que Matheus se opõs

A segunda parte começou com mais velocidade, e logo nos primeiros minutos, Pepê encheu o pé em posição frontal, de fora da área, criando a primeira oportunidade, mas seria o SC de Braga a adiantar-se no marcador aos 53 minutos quando Abel Ruiz surge lançado na direita, consegue centrar para a pequena área onde surge Ricardo Horta a desviar com a coxa para a baliza onde Diogo Costa já estava batido no poste oposto.

Cruzamento de Abel Ruiz para a finalização com sucesso de Ricardo Horta

Foi a explosão de alegria do público da casa, e o início das preocupações dos comandados de Sérgio Conceição, que até final bem tentaram chegar perto da baliza e criar oportunidades, mas que ia falhando sistematicamente, por culpas próprias, mas sobretudo pela boa organização defensiva dos Guerreiros do Minho. Nesta toada ofensiva sobressaíram um remate frontal de Galeno, e já nos últimos minutos um outro de Otávio já dentro da área, cruzado, mas com excesso de força fazendo a bola passar por cima da baliza.

Com esta vitória o SC de Braga continua a demonstrar superioridade caseira junto do FC do Porto, que assim é derrotado pela primeira vez esta época da Liga Portugal, e assim termina um registo histórico, e recorde nacional de cinquenta e oito jogos sem derrotas, ou seja, desde Outubro de 2020. Mas é velho o ditado que tantas vezes o cântaro vai à fonte que um dia….

Pelos Dragões, se daqui a pouco o Sporting vencer no Bessa, vida mais complicada para chegar ao título, pois ficará novamente com 6 pontos de vantagem, que serão apenas 5 em caso de empate pontual, quando restam apenas 9 em disputa, e uma ida à Luz na penúltima jornada.

Nesse caso festa adiada, ou porventura novamente obtida nesse mesmo jogo, caso vença o próximo em casa, e não saia derrotado frente ao Benfica.