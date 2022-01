LIGA: Benfica perde no Dragão e fica a 7 pontos da liderança

Ainda que em competição diferente faz hoje uma semana que as equipas se tinham encontrado neste palco, com a vitória a tender para os azuis e brancos, em expressivos três a zero.

Após esse jogo foi uma semana intensa, para o Benfica que perdeu o seu treinador dois dias antes do jogo, sendo agora dirigido interinamente por Nelson Veríssimo, treinador da casa até aqui responsável pela equipa B. Do outro lado, Sérgio Conceição regressava ao banco depois de cumprir castigo nos últimos 15 dias.

Naturalmente o favoritismo pendia para os anfitriões, contudo, as mudanças recentes na Luz, poderiam aportar uma nova e pujante atitude do Benfica, que fizesse esquecer, quer a anterior derrota, quer a má imagem de si própria nesse jogo, e ainda que a mantivesse na luta pelo título.

E até à primeira meia hora o Benfica acertou nas posições bem melhor que na semana passada. Não houve grandes oportunidades de parte a parte, apesar de Pepê ter feito balançar as redes em lance anulado por fora de jogo. Não foi na primeira meia hora mas aos 34 minutos, Fábio Vieira recebe em lançamento rápido, progride para a área e remata com a bola a passar por baixo de Vlachodimos.

Primeiro golo do jogo, após remate de Fábio Vieira

O Benfica ainda estava a tentar recompor-se e volvidos 3 minutos foi Pepê que acorre a um cruzamento adiantando-se a Gilberto no centro da área, ficando à vontade para rematar de cabeça e desviar de um guardião sem qualquer hipótese de defesa.

Claro que o Benfica sentiu o toque e começou a tentar reduzir, mas até ao intervalo quase não logrou pôr em perigo a baliza de Diogo Costa.

Só que mal começou a segunda metade, abeirou-se da baliza por Rafa que assistiu Yaremchuck, e este não enjeitou a oportunidade, diminuindo a diferença logo aos 47 minutos, e restabelecendo a incerteza para o resto da partida.

Logo a seguir André Almeida seria expulso por pisão a Otávio, e assim criando dificuldades acrescidas para a sua equipa ao ter de jogar com apenas 10 elementos. O que não impediu de aos 63 minutos Gonçalo Ramos ter rematado já com Diogo Costa batido, tendo sido Zaidu a livrar quase em cima da linha de golo.

Mas um pouco contra a corrente do jogo seria o FC do Porto a fazer o terceiro, através do ultimamente perdulário Medhi Taremi que recebeu de Vitinha à entrada da área, fugiu do seu opositor e rematou fazendo a bola passar entre as pernas de Vlachodimos, quando eram decorridos 69 minutos de jogo.

Disputa de bola quando o Benfica ainda procurava chegar ao empate

Terá sido aqui, com a reposição de dois golos de diferença e um jogador a menos que os homens da Luz cederam no ânimo , perceberam que pouco mais poderiam fazer, até porque os Dragões também entraram numa toada de controle da bola e do jogo, sem pressas. De tal forma que já só depois dos 90 minutos Otávio teve uma boa oportunidade mas rematou ao lado.

Com este resultado o FC do Porto mantêm a liderança a meias com o Sporting, e ambos deixam o Benfica a 7 pontos de distância quando estamos a meio do campeonato. Não sendo impossível é uma desvantagem difícil de recuperar, especialmente por serem dois os oponentes.

Com este resultado. E nos últimos 8 jogos entre FC do Porto e Benfica, estes apenas empatou dois, perdendo os restantes seis, o que começa a ser significativo. Aliás em toda a história entre eles, os Dragões somaram hoje a vitória 99, contra 88 derrotas em 249 jogos, ficando assim a uma vitória das 100.

É um final de ano complicado para o Benfica. Em apenas uma semana: 6 golos sofridos perante o eterno rival, ficando eliminado da Taça, e muito limitado para a Liga.

Do lado oposto, mantém e reforça a sua posição nestas provas, e entra na Liga Europa onde pode fazer algo de bom, ou até chegar à final ou vencer a prova.