Receitas dos jogos e apostas online ultrapassam os 100 milhões de euros

A espiral de crescimento sentida pelos jogos e apostas online parece não ter fim e o mais recente emanado do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ), entidade que supervisiona e regula a atividade de jogo online em Portugal, sobre o quarto e último trimestre de 2020 é a prova disso.

Só no 4º trimestre do ano passado, o setor dos jogos e apostas online gerou cerca de 113,2 milhões de euros de receita bruta, valor superior em 48,4 milhões (+74,7%) do que em igual período de 2019 e mais 29,1 milhões do que no trimestre anterior.

Destes 113,2 milhões de euros, a fatia de leão pertence às apostas desportivas à cota com receitas brutas de 64,1 milhões de euros (56,6%), enquanto os jogos de fortuna ou azar se ficam pelos 49,1 milhões (43,4%), ainda assim 18 milhões a mais do que no período homólogo.

Esta subida exponencial nas receitas brutas geradas por esta atividade acabou por ter um impacto muito positivo nos impostos arrecadados pelo Estado. De acordo com o relatório do SRIJ, o valor total do Imposto Especial de Jogo Online (IEJO) foi, no 4ª trimestre de 2020, de 39,9 milhões de euros, montante superior em 4,1 milhões de euros do que o que foi apurado no último quarto de 2019.

Volume de apostas aproxima-se dos 2 mil milhões de euros

Outro dado que ressalta da análise do novo relatório do SRIJ é o extraordinário crescimento no volume de apostas, quer nas apostas desportivas, quer nos jogos de fortuna ou azar online.

No caso das apostas desportivas online, para o período de referência, o volume de apostas atingiu os 345,4 milhões de euros, valor superior em 159,7 milhões em relação ao registado no mesmo período de 2019 e superior em 122,6 milhões quando comparado com o trimestre anterior.

Crescimento semelhante, mas com números mais altos, registou-se no âmbito dos jogos de fortuna ou azar online. Nesta categoria, o 4ª trimestre de 2020 trouxe um volume de apostas de 1409,5 milhões de euros, valor superior em 555,3 milhões de euros em relação ao período homólogo de 2019 e superior em 227,6 milhões em comparação ao trimestre anterior.

Assim, no total das duas categorias, o volume de apostas aproximou-se do estratosférico número de 2 mil milhões de euros com 1754,9 milhões de euros.

Futebol e slot-machines continuam a ser as preferidas dos apostadores

A maioria do volume de apostas registas nas duas categorias revela que o Futebol, no campo das apostas desportivas, e as Slot-machines, do lado dos jogos de fortuna ou azar são os “jogos” que conquistaram o coração de mais apostadores durante o 4º trimestre do ano passado.

Como referimos, o Futebol foi a modalidade desportiva onde se registou o maior número de apostas, representando 86,72% do total de apostas desportivas efetuadas. No segundo e terceiro lugar encontram-se, respetivamente, o Basquetebol e o Ténis com quotas de mercado de 5,21% e 4,86%.

Do lado da categoria de jogos de fortuna ou azar online, as Slot-machines 71,14% logo seguidas da roleta francesa com 12,64%, Blackjack com 6,41% e póquer não bancado com 4,20%.

Registo de novos jogadores cresce 79,2%

Não é surpresa para ninguém que as apostas online já conquistaram o seu espaço na sociedade portuguesa. Desde o desenvolvimento de apps que estimulam o jogo partir de um smartphone à informação que já é possível encontrar em sites como o Apostas Online que fomenta a prática de um jogo online saudável e informado, oferece bónus e faz análises das maiores casas de apostas desportivas e casinos online presentes em Portugal como a Betano.

Tudo isto leva a que as estatísticas sobre o número de registos de novos jogadores mostrem um crescimento de 79,2% no 4º trimestre de 2020 quando em comparação com igual período de 2019.

Na prática, no conjunto das 15 entidades licenciadas em Portugal, apuraram-se 293,8 mil novos registos de jogadores, observando-se mais 139,9 mil jogadores face ao período homólogo de 2019 e mais 137 mil jogadores do que no trimestre anterior.

Olhando para a totalidade do número de jogadores, o relatório mostra que, no último quarto de 2020, observou-se a prática de jogo, ou seja, a realização de pelo menos uma aposta em jogos de fortuna ou azar ou apostas desportivas online, em cerca de 675 mil jogadores.

Destes, 42,7% apostaram exclusivamente em apostas desportivas à cota, 28,7% exclusivamente em jogos de fortuna ou azar e 28% dividiram-se pelas duas categorias.

Uma última palavra para a idade dos apostadores. A faixa etária que mais apostou foi a dos 25-44 anos com uma quota de 61,4% seguida da faixa dos 18-24 com 22,9%. Relativamente aos novos registos ocorridos no trimestre em análise, 65,7% dos mesmos reportaram-se a jogadores com idade inferior a 35 anos.