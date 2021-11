Há 20 anos

Recorde: 5ª semana académica do Ismai Edição nº44 de 23 de novembro a 6 de dezembro

5ª Semana académica do Ismai

Como destaque salientava-se a Serenata; o Rally Paper (onde os participantes passariam pelo Maia Hoje e levantar este jornal); as Ismaíadas; o Hard Talk Caffé e as festas “Do Mingus”. Muita animação. Francisco Ramalho, então Presidente da Associação de Estudantes, referia que quanto ao Ismai, o principal problema era o facto de não possuir instalações próprias.

Maiorff comemorava dez anos de vida

Num ambiente bastante agradável e acolhedor, a escola de música Maiorff, levava a cabo uma exposição de 80 fotografias que, literalmente, retratavam os seus 10 anos de existência. Alexandrina Pinto, proprietária da Maiorff, revelava que «é uma sensação muito estranha olhar para as fotografias e ver crianças que agora estão na faculdade».

Inauguração do Parque Urbano de Moutidos

O Presidente da Câmara Municipal da Maia, Vieira de Carvalho, inaugurava o Parque Urbano de Moutidos. Um equipamento bem recebido pela população. Acompanhado de Bragança Fernandes, Vice-Presidente da Câmara Municipal da Maia; Mário Nuno Neves, Vereador da Cultura e Turismo; Maria da Graça Barros, Vereadora da Educação, entre muitas outras figuras do Concelho inauguraram mais um espaço verde, desta feita em Águas Santas, para delícia das muitas centenas de populares que lá se encontravam. E como era de festa que se tratava, ouviram-se foguetes e comiam-se castanhas assadas, ou não fosse dia de S. Martinho. Domingos da Silva Tiago, então vereador do pelouro do Ambiente, mostrava-se bastante satisfeito com a inauguração deste Parque, considerando-o «muito bem concebido e muito bem executado», afirmando que «esta inauguração é o virar de uma página, um novo ciclo de sustentabilidade e de consolidação do nosso desenvolvimento no que concerne a áreas verdes da qual a Maia, um dia, irá também a ser líder».

Segurança Social abre gabinete no Centro de Emprego da Maia

O Centro de Emprego da Maia foi o primeiro centro do Distrito do Porto a receber uma experiência piloto instituída pelos serviços centrais da Segurança Social que visava facilitar o apoio ao beneficiário que se encontra numa situação de desemprego.

Taxa de conservação de saneamento

Vieira de Carvalho acaba com taxa de moldes injustos

Muitos foram os moradores da Maia, que se depararam com aumentos da taxa de saneamento. Devido ao desfasamento temporário entre as emissões das cadernetas prediais (comprovativo do património) e a ligação do saneamento estas não foram actualizadas, ficando assim fixada uma taxa a titulo provisório. Ora já com a afixação do valor patrimonial, dever-se-ia proceder ao respectivo acerto de contas, o que contas feitas, no caso deste munícipe, ascenderia pelo menos a 52.476$ a pagar até 31 de Dezembro (resultante do “défice” de 7.446$ durante cinco anos., acrescido do valor deste ano de 15.246$).

A carta de Albertino Silva, administrador dos smeas enviou entretanto aos municipes, “caiu bem” por dois factores, primeiro o de vir esclarecer a razão de tão substancial aumento e segundo pelo facto de ser assinada pela mão do autor, teve um desfecho algo inesperado, pois os munícipes afectados receberam boas notícias: afinal não tinham que pagar nada.

3.º Festival Internacional de Coros Maia 2001

300 vozes em palco

o Orfeão Municipal, que celebrava o 15º Aniversário da sua existência, preparava-se para levar a cabo, a terceira edição deste certame, que começava a integrar com alguma regularidade o calendário cultural da Maia.

“Os Fontineiros da Maia” comemoravam 50º aniversário de vida com um concurso de Quadras de Natal 2001

Piscinas de Folgosa com ‘portas abertas’ para servir população

Vieira de Carvalho em conversa com os jornalistas começou por referir que as piscinas de Folgosa «não são usufruto de nenhuma freguesia, estão abertas a todos os munícipes, e também às populações das áreas circunvizinhas que estão desprovidas de todos estes equipamentos, nomeadamente S.Romão do Coronado, S.Mamede do Coronado e Covelas». Este equipamento de Folgosa apresentava duas piscinas, a maior com a dimensão de 25×16.66m e oito pistas, e a menor com 7×12.5m, destinada a aprendizagem.

Jogos Inter-Freguesias 2001/2002

Esta edição, com onze modalidades, foi criada com o objectivo fundamental de dinamizar ainda mais o concelho da Maia na prática desportiva. “O Desporto é indiscutivelmente uma escola de virtudes, sendo o local por excelência onde se pratica a igualdade de oportunidades”, Vieira de Carvalho

2º Colóquio nacional sobre o romance histórico

Uma iniciativa do Pelouro da Cultura da Câmara Municipal da Maia. Com um público maioritariamente constituído por docentes e alunos de toda a Área Metropolitana do Porto, o Colóquio teve como conferências autores investigadores que se dedicam à produção intelectual nesta temática. Um género literário com grandes tradições em Portugal,

Bibliobus da Biblioteca Municipal

Trata-se de furgão adaptado a biblioteca, cuja decoração exterior de autoria de alunos do Concelho, que iniciava uma itinerância constante por todo o Município, levando a Biblioteca Municipal a todas as freguesias e escolas. Mais um passo dado no sentido de aproximar ainda mais a população maiata do mundo dos livros.