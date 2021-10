Cerimónia de tomada de posse dos Órgãos Autárquicos da Maia

Amanhã, com início previsto pelas 17h00, o Salão Nobre dos Paços do Concelho irá ser palco da Cerimónia de Instalação dos Órgãos Autárquicos da Maia. Irão tomar posse os novos eleitos do Executivo e Assembleia Municipais, fruto das eleições autárquicas que decorreram a 26 de setembro.

De lembrar que para a Câmara Municipal foram eleitos 11 vereadores, seis dos quais da coligação PPD/PSD.CDS-PP e cinco do PS. Já para a Assembleia Municipal, houve um total de 32 deputados, um da CDU, dois do BE, um do PAN, um da IL, doze do PS, um do CHEGA e 15 da coligação PPD/PSD.CDS-PP.