Procuram-se Startups na área de Economia Circular

Desenvolver a Economia Circular é um dos grandes desafios da sociedade atual para tentar ultrapassar o problema dos resíduos que não são devidamente reciclados ou reutilizados.

A Economia Circular é o motor para alcançar os exigentes objetivos do desenvolvimento sustentável e criar um modelo de negócio que promova a otimização do uso de recursos. A transição de um modelo linear para um modelo circular implica aprimorar a forma como os recursos são extraídos do meio e também novas formas de produção e novos padrões de consumo, inclusive no final de ciclo dos produtos.

A reciclagem, a reutilização e o combate ao desperdício de alimentos, resíduos e materiais assumem particular relevância na atualidade e as startups têm um papel crucial a desempenhar na aceleração da transição para uma Economia Circular com impacto social e ambiental.

Um recente estudo da União Europeia concluiu que as empresas que trabalham em prol da Economia Circular enfrentam diversos desafios comuns, entre os quais está a falta de cultura ambiental das empresas, a escassez de apoio financeiro e a carência de capacidade de integrar legislação adequada nos seus modelos de negócios. De referir também que, apesar de haver uma grande quantidade de financiamento disponível para as micro e pequenas e médias empresas, sobretudo através de fundos públicos e privados destinados a atividades de Economia Circular, uma proporção significativa ainda depende do autofinanciamento.

Neste contexto desafiante, a Ellen MacArthur Foundation decidiu criar o Circular Startup Index (https://ellenmacarthurfoundation.org/resources/business/circular-startup-index), uma base de dados crescente e pesquisável que, atualmente, conta com mais de 350 startups circulares em diferentes setores, indústrias e regiões geográficas. A Rede reúne empresas, decisores políticos, inovadores, universidades, cidades, organizações de natureza filantrópica e líderes intelectuais para construir e dimensionar uma Economia Circular.

O Circular Startup Index pode ser usado para descobrir startups, criar novas colaborações e apoiar o dimensionamento de soluções de Economia Circular. As startups são, por isso, convidadas a inspirar-se na base de dados criada pela Ellen MacArthur Foundation, a fazer parte dela, a dar-se a conhecer ao mundo. E a compartilhar as suas novidades com outras start-ups da rede. A única condição é que as suas ideias de negócio ajudem a reduzir o desperdício ou transformem o desperdício em recursos.

Para mais informações, contactar:

Departamento de Inovação da AEP

Céu Filipe | Susana PintoTel.: +351 22 998 15 00

Vouchers para Startups – Novos Produtos Verdes e Digitais

Os Vouchers para Startups – Novos Produtos Verdes e Digitais – são apoios financeiros para projetos de startups, nas áreas verdes e digitais com taxa de financiamento de 100% até ao limite de 30.000 € por beneficiário.

Os destinatários são PME que tenham sido criadas há menos de 10 anos.

Esta medida visa apoiar projetos enquadrados na promoção de modelos de negócio, produtos ou serviços digitais com contributo positivo para a transição climática, por via de financiamento na contratação de RH, na aquisição de equipamentos, software e serviços de consultoria especializada em marketing, processos de digitalização ou desenvolvimento de produtos e serviços.

A implementação da medida “Voucher para Startups – Novos Produtos Verdes e Digitais”, contempla uma dotação total de 90 milhões de euros. O primeiro concurso – agora aberto – contempla 45 milhões de euros. O processo de seleção é efetuado trimestralmente. O primeiro cut-off será em 25 de fevereiro. Mais informações em https://recuperarportugal.gov.pt/