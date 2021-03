Já abriu o e-hub de carregamento de veículos elétricos na Maia

Câmara da Maia abriu ao público «o maior hub de carregamento elétrico do país num parque de acesso público de um município». O objetivo passa por testar soluções que permitam criar a primeira cidade do país com balanço zero de emissões de carbono.

Abriu esta semana ao público o «maior parque de carregamento de veículos elétricos do país num espaço de acesso público de um município», avança a Câmara Municipal da Maia.

Este projeto, localizado no Fórum da Maia, nasce de uma parceria com a EDP Comercial, inserida na Ação Veículo Elétrico e Modos Suaves que integra o Balanço Zero (BaZe) | Maia Living Lab – Net Zero Carbon City, promovido pela Câmara Municipal da Maia e co-financiado pelo Fundo Ambiental.

«É no juntar de vontades que construímos o futuro»

O e-Hub, inserido no coração da cidade, pretende demonstrar a visão do município do posto de combustível do futuro.

O presidente da Câmara da Maia, António Silva Tiago, reforça a ideia de que «a Maia tem o objetivo de ser a primeira cidade do país a atingir a neutralidade carbónica. Ao abrirmos o e-Hub, o maior do país, estamos a apostar na reconversão energética». Para o presidente do Município, a parceria com a EDP Comercial «demonstra que é no juntar de vontades que construímos o futuro».

No espaço estão instalados nove pontos de carregamento, um deles de carregamento rápido, que permite carregar o equivalente a 100 km de autonomia em apenas cerca de meia hora.

Pedro Vinagre, administrador da EDP Comercial com o pelouro da Mobilidade Elétrica, acredita que «a boa colaboração entre público e privado na disponibilização de serviços de valor acrescentado aos cidadãos é chave para promovermos cidades mais limpas e sustentáveis. Estamos empenhados em promover ativamente mais iniciativas que coloquem a mobilidade elétrica ao serviço das cidades e, com isso, continuar a liderar a transição energética. Estamos muito satisfeitos por podermos celebrar esta parceria com a autarquia da Maia».

Maia quer alcançar a neutralidade carbónica

O MaiaHoje noticiou em agosto de 2017 que a Maia foi uma das 12 cidades portuguesas selecionadas pelo Fundo Ambiental para a criação de um Laboratório Vivo para a descarbonização, numa iniciativa de âmbito nacional promovida pelo Ministério do Ambiente.

A proposta apresentada, na altura, pela Câmara Municipal da Maia “Living Lab: Maia – Net Zero Carbon City” tinha como objetivo criar o primeiro território com balanço zero no que se refere às emissões de carbono. Este projeto, em versão piloto, foi agora implementado no Parque Central da Maia – e no espaço e edificado envolvente – para ser testado, contando, para isso, com a colaboração de diversas empresas do concelho e com o envolvimento direto da população.