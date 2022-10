Rafa Silva: «Decisivo? Não, foi só mais uma vitória»

O estádio do Dragão abriu as portas para o grande clássico entre FC Porto e SL Benfica. Nesta décima jornada, o clube da casa tinha a maior responsabilidade na luta pela soma dos três pontos.

O tempo chuvoso não impediu os fãs de futebol de assistirem a um encontro bastante renhido. As equipas apresentaram-se sem surpresas e prontas para lutar pelo primeiro lugar do campeonato.

O apito soou e e a bola rolou. As águias deram inicio ao jogo e logo correram para a baliza de Diogo Costa.

Nos primeiros 15 minutos de jogo, os azuis e brancos estiverem em vantagem apesar de um pequeno susto de Rafa.

O ambiente no estádio aqueceu depois de Eustáquio provocar uma falta sobre Bah, o que fez com que o árbitro mostrasse o segundo cartão amarelo.

Diogo Costa continuava imparável depois de defender uns quantos remates dos benfiquistas mas os vermelhos e brancos tentaram, mais uma vez, a sua sorte aos 37 minutos quando Aursnes e Rafa disparam duas vezes ao ferro.

A primeira parte do jogo termina num 0-0 com um total de sete cartões amarelos e um vermelho. Até ao fim deste primeiro tempo, não era notável que os dragões estivessem a jogar apenas com 10 jogadores.

Já a segunda parte parecia estar mais inclinada para os vermelhos, mas o FC Porto continuava a apresentar uma boa defesa. Depois de uma bancada bastante calada devido ao jogo fortíssimo que o Benfica estava a fazer, os adeptos aplaudiram a entrada de Gabriel Verón que substituiu Evanilson aos 67 minutos.

Depois de várias ameaças à baliza do guarda redes portista, Rafa disparou contra a rede e marcou o golo. Depois de uma análise do vídeo árbitro, João Pinheiro considera golo para os encarnados. Medhi Taremi levou cartão amarelo por empurrar Gonçalo Ramos que estava a festejar no meio campo defensivo do Porto.

O Benfica dominou a segunda parte do encontro e notava se a falta de um jogador no plantel. A poucos minutos de terminar o jogo, Diogo Costa faz uma enorme defesa e afasta a bola que Diogo Carmo cruzou.

O jogo termina num 1-0 para os lisboetas.