Primeiro homicídio por violência doméstica de 2021 ocorreu na Maia

Esta segunda-feira, na localidade de Vermoim, um homem de 48 anos matou a namorada de 50, com uma facada no abdómen. Filhos, de 12 e 19 anos, terão assistido à discussão.

Segundo se conta na vizinhança, a relação durava já há cerca de dois anos, mas as constantes discussões fizeram com que o casal se afastasse, sem nunca cortar definitivamente os laços.

Ao final da tarde de ontem, a vítima terá ido ao apartamento do namorado, a pedido deste, na Rua Pátio de Almorode, em Vermoim, para conversarem, mas a vítima teria já a intenção de terminar a relação, que vizinhos descrevem como «possessiva e ciumenta». Na cozinha, o casal acabou por discutir, de forma acesa, e o homicida desferiu uma facada no abdómen da vítima que não aguentou os ferimentos e acabou por falecer no local.

Em casa, estavam os filhos do homem, de 19 e 12 anos. O alerta às autoridades foi dado pelo filho mais velho, enquanto que o mais novo correu a chamar uma vizinha, que alegadamente, terá sido ama do menino, para pedir auxílio. Quando a vizinha chegou ao segundo andar do apartamento, a vítima já estaria morta. O homem terá confessado o crime à vizinha e pedido para que esta tomasse conta dos filhos porque iria ser preso.

Vizinhos relatam que homicida já teria um historial de violência doméstica em relacionamentos anteriores e que se refugiava nas bebidas alcoólicas. Não se sabe se estaria alcoolizado no momento do crime.

O homicida foi detido no local pela Polícia Judiciária do Porto, pernoitou nos calabouços da PJ, e será hoje presente ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto, para serem conhecidas as medidas de coação.

Este terá sido o primeiro homicídio, por violência doméstica, registado em Portugal durante o ano de 2021.